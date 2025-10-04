Азербайджан увеличил расходы на импорт зерновых и бобовых из Турции более чем на 8%

Азербайджан в январе-сентябре этого года импортировал из Турции зерно, бобовые, масличные семена и продукты их переработки на сумму $127,052 млн, что на 8,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции.

Только в сентябре Турция экспортировала в Азербайджан зерно, бобовые, масличные семена и продукты их переработки на сумму $16,358 млн, что на 17,2% больше, чем год назад.

За первые 8 месяцев общая стоимость экспорта Турцией зерновых, бобовых, масличных культур и продуктов их переработки выросла на 4,3% в годовом исчислении - до $9,047 млрд, а в сентябре увеличилась на 6% - до $1 млрд.

Наибольший импорт из Турции осуществили Ирак - на $1 млрд 302,107 млн (на 16,6% меньше, чем год назад), США - $648 млн (на 38,8% больше, чем год назад) и Сирия - $495 млн (+34,6%).