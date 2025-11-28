Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов почти на 13%

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    АПК
    • 28 ноября, 2025
    • 11:17
    Азербайджан в январе-октябре 2025 года экспортировал томаты на сумму $159,8 млн, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    В октябре Азербайджан экспортировал томаты на сумму $2,6 млн, что на 8,3% больше, чем годом ранее.

    За первые 10 месяцев текущего года ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3 млрд.

