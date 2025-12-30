Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов на 13%

Азербайджан в январе-ноябре 2025 года экспортировал томаты на сумму $175,4 млн, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В ноябре Азербайджан экспортировал томаты на сумму $15,8 млн, что на 17,9% больше, чем годом ранее.

За 11 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,3 млрд.