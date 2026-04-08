Азербайджан существенно увеличил закупки пшеницы из России
АПК
- 08 апреля, 2026
- 14:48
В Азербайджан в январе этого года из зарубежных стран было завезено 129 933 т пшеницы на сумму $28,87 млн.
Согласно расчетам Report, проведенным на основе данных Государственного комитета по статистике, это на 54% больше в стоимостном и на 50% больше в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В отчетный период Азербайджан закупил из России 83 613 т (+3 раза) пшеницы на сумму $18,97 млн (в 3 раза больше показателя годом ранее) и из Казахстана - 46 320 т (-21 %) на сумму $9,9 млн (-19 %).
В 2025 году из 1 267 322 т пшеницы, импортированной в Азербайджан, 52,26% пришлось на долю Казахстана, 47,73% - на долю России.
Последние новости
