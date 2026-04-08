    Azərbaycan Rusiyadan buğda tədarükünü kəskin artırıb

    • 08 aprel, 2026
    • 14:31
    Azərbaycan Rusiyadan buğda tədarükünü kəskin artırıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycana xarici ölkələrdən 28,87 milyon ABŞ dolları dəyərində 129 min 933 ton buğda gətirilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına görə, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə dəyər ifadəsində 54 %, kəmiyyət olaraq 50 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyadan 18,97 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 3 dəfə çox) 83 min 613 ton (+3 dəfə) və Qazaxıstandan 9,9 milyon ABŞ dolları dəyərində (-19 %) 46 min 320 ton (-21 %) buğda alıb.

    2025-ci ildə Azərbaycana idxal edilmiş 1 milyon 267 min 322 ton buğdanın 52,26 %-i Qazaxıstanın, 47,73 %-i Rusiyanın payına düşüb.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi Buğda idxalı Rusiya Qazaxıstan
    Азербайджан существенно увеличил закупки пшеницы из России

