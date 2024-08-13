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Азербайджан стремится расширить рынок сбыта граната

Азербайджан стремится расширить рынок сбыта граната Ассоциация производителей и экспортеров граната Азербайджана стремится вывести азербайджанский гранат на новые рынки, диверсифицировать его экспорт.
АПК
13 августа 2024 г. 16:26
Азербайджан стремится расширить рынок сбыта граната

Ассоциация производителей и экспортеров граната Азербайджана стремится вывести азербайджанский гранат на новые рынки, диверсифицировать его экспорт.

Об этом сказал Report председатель ассоциации Фархад Гарашов.

По его словам, продолжаются переговоры с потенциальными рынками, в основном со странами Персидского залива, с представителями Кувейта и нескольких крупных иностранных компаний, находящихся с визитом в нашей стране.

"Мы делаем все возможное, чтобы экспорт в эти страны начался в ближайшие годы. Кроме того, мы также стремимся получить необходимые сертификаты для экспорта граната в страны Европы. Параллельно мы пытаемся наладить экспорт в Китай. Однако для этого страны должны подписать межправительственное соглашение. На сегодняшний день в Китай экспортируется только гранатовый сок", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan seeks to expand pomegranate export market
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda nar üçün yeni bazarlar axtarır

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