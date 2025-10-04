Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Азербайджан сократил расходы на импорт фруктов и овощей из Турции почти на 10%

    АПК
    • 04 октября, 2025
    • 14:16
    Азербайджан за январь-сентябрь этого года импортировал из Турции фруктов и овощей на $15,871 млн, что на 9,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции.

    Только в сентябре Турция экспортировала в Азербайджан фрукты и овощи на сумму $1,775 млн (на 5,7% ниже в годовом выражении).

    За 9 месяцев общая стоимость экспорта фруктов и овощей из Турции снизилась на 2,8% в годовом исчислении до $1,903 млрд, а в сентябре уменьшилась на 0,1% до $226,756 млн.

    Больше всего фруктов и овощей из Турции импортировали США на сумму $270 млн (на 13,3% меньше, чем год назад), Германия - на $255,252 млн (-4,5%) и Великобритания - на $136,139 млн (-0,1%).

