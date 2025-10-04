İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Azərbaycan Türkiyədən meyvə-tərəvəz məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 10 %-ə yaxın azaldıb

    ASK
    • 04 oktyabr, 2025
    • 14:05
    Azərbaycan Türkiyədən meyvə-tərəvəz məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 10 %-ə yaxın azaldıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 15,871 milyon ABŞ dolları dəyərində meyvə və tərəvəz məhsulları idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,6 % azdır.

    Təkcə sentyabrda isə Türkiyə Azərbaycana 1,775 milyon ABŞ dollarlıq meyvə və tərəvəz məhsulları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 5,7 % azdır.

    9 ayda Türkiyənin meyvə və tərəvəz məhsulları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 2,8 % azalaraq 1,903 milyard ABŞ dollarına, sentyabrda isə 0,1 % azalaraq 226,756 milyon ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox meyvə və tərəvəz məhsulları idxalını ABŞ 270 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 13,3 % az), Almaniya 255,252 milyon ABŞ dolları (- 4,5 %) və Böyük Britaniya 136,139 milyon ABŞ dolları (- 0,1 %) dəyərində həyata keçirib.

    Azərbaycan Türkiyə İxracatçılar Məclisi meyvə və tərəvəz məhsulları idxalı
    Азербайджан сократил расходы на импорт фруктов и овощей из Турции почти на 10%

    Son xəbərlər

    15:09

    Azərbaycanın Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərcləri açıqlanıb

    Biznes
    15:09

    "Gəncə" ABŞ-dən olan oyunçunu heyətinə qatıb

    Komanda
    15:07

    Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan "TAĞIYEV: SONA" bədii filmi təqdim edilib

    Mədəniyyət
    15:06

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın bir boksçusu qızıl, digəri gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    15:06

    Niderlandın Sxiphol hava limanında fırtına səbəbindən onlarla reys təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    14:56

    Azərbaycan Türkiyədən sentyabrda elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 21 %-ə yaxın azaldıb

    Energetika
    14:48
    Foto

    Azərbaycanın daha bir parabadmintonçusu Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    14:39

    Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətində sərnişin qatarını atəşə tutub - YENİLƏNİB - VİDEO

    Digər ölkələr
    14:35

    Azərbaycanda keçirilən III MDB oyunlarında növbəti medalçılar bəlli olub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti