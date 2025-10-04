Azərbaycan Türkiyədən meyvə-tərəvəz məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 10 %-ə yaxın azaldıb
- 04 oktyabr, 2025
- 14:05
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 15,871 milyon ABŞ dolları dəyərində meyvə və tərəvəz məhsulları idxal edib.
"Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,6 % azdır.
Təkcə sentyabrda isə Türkiyə Azərbaycana 1,775 milyon ABŞ dollarlıq meyvə və tərəvəz məhsulları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 5,7 % azdır.
9 ayda Türkiyənin meyvə və tərəvəz məhsulları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 2,8 % azalaraq 1,903 milyard ABŞ dollarına, sentyabrda isə 0,1 % azalaraq 226,756 milyon ABŞ dollarına çatıb.
Türkiyədən ən çox meyvə və tərəvəz məhsulları idxalını ABŞ 270 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 13,3 % az), Almaniya 255,252 milyon ABŞ dolları (- 4,5 %) və Böyük Britaniya 136,139 milyon ABŞ dolları (- 0,1 %) dəyərində həyata keçirib.