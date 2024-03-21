Азербайджан предложил ОТГ производить сельхозпродукцию под единым брендом

Азербайджан предложил странам Организации тюркских государств (ОТГ) производство сельскохозяйственной продукции под единым брендом.

Азербайджан предложил странам Организации тюркских государств (ОТГ) производство сельскохозяйственной продукции под единым брендом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

С таким предложением выступил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на III заседании министров сельского хозяйства ОТГ в Казахстане.

Он предложил запустить пилотный проект, связанный с производством сельскохозяйственной и пищевой продукции под единым брендом ОТГ, и изучить возможности применения общей системы агрострахования в рамках организации.

Министр обратил внимание на то, что президент Ильхам Алиев объявил освобожденные от оккупации территории Азербайджана зоной “зеленой энергии”, и эти территории обладают большим аграрным потенциалом. Он подчеркнул, что Азербайджан готов к сотрудничеству с дружественными странами для восстановления и развития сельского хозяйства на освобожденных территориях.