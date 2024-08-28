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Азербайджан подпишет соглашение с Грузией по реке Куре  

Азербайджан подпишет соглашение с Грузией по реке Куре   Азербайджан планирует подписать соглашение с Грузией об обмене информацией о водных ресурсах реки Куры и их использовании.
АПК
28 августа 2024 г. 14:59
Азербайджан подпишет соглашение с Грузией по реке Куре  

Азербайджан планирует подписать соглашение с Грузией об обмене информацией о водных ресурсах реки Куры и их использовании.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Вердиев на круглом столе "Роль систем управления водными ресурсами в климатически устойчивом сельском хозяйстве", проводимом в преддверии COP29.

Он отметил, что подписание соглашения ожидается в ближайшее время: "Нас особенно интересуют ледниковые запасы у истоков Куры и ситуация в ее бассейне. Благодаря этому соглашению мы сможем точнее прогнозировать объем воды в верховьях Куры выше Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstanla Kür çayı ilə bağlı müqavilə imzalayacaq

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