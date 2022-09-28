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Азербайджан планирует разводить яков в Карабахе

Азербайджан планирует разводить яков в Карабахе Азербайджан планирует приобрести яков из Таджикистана для их разведения в Карабахском регионе.
АПК
28 сентября 2022 г. 15:05
Азербайджан планирует разводить яков в Карабахе

Азербайджан планирует приобрести яков из Таджикистана для их разведения в Карабахском регионе.

Как передает Report со ссылкой на Азия+, об этом говорилось в ходе онлайн-встречи заместителя министра сельского хозяйства Азербайджана Эльчина Зейналова с представителями Минсельхоза Таджикистана.

В ходе встречи замминистра сельского хозяйства Таджикистана Нигина Анвари выразила заинтересованность в импорте кормов для скота и рыбы из Азербайджана.

В рамках встречи был обсужден вопрос товарооборота сельскохозяйственной продукции между странами с учетом увеличения экспортного потенциала Таджикистана.

Между сторонами состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области селекции новых сортов хлопчатника, риса и других культур, обладающих хорошим потенциалом урожайности, создании совместных предприятий по переработке сельхозпродукции, о ввозе в Таджикистан каштанов, розмарина и оливковых деревьев из Азербайджана.

Стороны обсудили также вопрос подготовки высококвалифицированных кадров в области сельского хозяйства.

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