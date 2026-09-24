Азербайджан обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с FAO

Азербайджан и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, обсуждения состоялись в ходе встречи министра Меджнуна Мамедова с помощником генерального директора FAO, региональным представителем по Европе и Центральной Азии Виорелом Гуцу.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения устойчивого развития аграрной сферы страны, дальнейшего укрепления продовольственной безопасности, внедрения новых механизмов поддержки сельхозпроизводителей, а также задачам, вытекающим из Государственной программы на 2026–2030 годы по развитию сфер производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры. Была подчеркнута значимость проектов, реализуемых в рамках совместного сотрудничества с FAO.

Стороны также отметили важность продолжения сотрудничества в рамках Программы партнерства FAO–Азербайджан (FATP), подчеркнув, что реализуемые проекты внесут существенный вклад в развитие аграрного сектора страны.