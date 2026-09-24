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    Азербайджан обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с FAO

    АПК
    • 24 сентября, 2026
    • 17:59
    Азербайджан обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с FAO

    Азербайджан и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, обсуждения состоялись в ходе встречи министра Меджнуна Мамедова с помощником генерального директора FAO, региональным представителем по Европе и Центральной Азии Виорелом Гуцу.

    На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения устойчивого развития аграрной сферы страны, дальнейшего укрепления продовольственной безопасности, внедрения новых механизмов поддержки сельхозпроизводителей, а также задачам, вытекающим из Государственной программы на 2026–2030 годы по развитию сфер производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры. Была подчеркнута значимость проектов, реализуемых в рамках совместного сотрудничества с FAO.

    Стороны также отметили важность продолжения сотрудничества в рамках Программы партнерства FAO–Азербайджан (FATP), подчеркнув, что реализуемые проекты внесут существенный вклад в развитие аграрного сектора страны.

    Азербайджан обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с FAO
    Азербайджан обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с FAO
    Азербайджан обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с FAO
    Азербайджан обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с FAO

    Меджнун Мамедов Виорел Гуцу Аграрный сектор Азербайджана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)
    Фото
    Azərbaycan FAO ilə gələcək əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib
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    Azerbaijan, FAO discuss prospects for further cooperation
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