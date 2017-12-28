Азербайджан намерен значительно увеличить производство меда

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В настоящее время в Азербайджане насчитывается 300 тыс. пчелиных семей и с каждой получают по 10 кг меда в год. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства Азербайджана Галиб Абдулалиев: "Это очень низкий показатель".

По словам Г. Абдуллаева, в мировой практике этот показатель равен 20,5 кг.

"В настоящее время средняя цена на мед на мировом рынке составляет 3,5 доллара/кг, но азербайджанский мед можно продавать по 8 долларов/кг. Сегодня в стране приходится 280 г меда на душу населения, и мы стараемся увеличить эту цифру до 1 кг. Сейчас пчеловодством занимается 6 тыс. человек. У нас есть потенциал удвоить эту цифру, и мы постараемся это сделать", - сказал он.