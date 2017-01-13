Азербайджан находится в числе лидеров на рынке овощной продукции России

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Обнародованы страны, являющиеся лидерами экспорта овощей в Россию.

Как сообщает Report со ссылкой на "Агроинвестор", по информации Национального союза производителей плодов и овощей России, в 2016 году из Марокко импортировано 109 тыс. тонн, из Азербайджана - 106 тыс тонн помидоров.

Помимо этого, за отчетный период из Ирана импортировано 44 тыс. тонн, а из Беларуси - 38,5 тыс тонн огурцов.

По оценке союза, за последние четыре года в России на 52% выросло производство овощей закрытого грунта и на 20% — открытого

В декабре союз оценивал, что по итогам 2016 года производство тепличных овощей составит около 875 тыс. тонн, что на 17% выше показателя 2015 года. При этом предполагалось, что урожай овощей открытого грунта (без учета картофеля) снизится на 2% до 4,48 млн тонн: "Что касается ввоза овощей, то как по закрытому грунту, так и по открытому мы увидим сокращение на четверть, - прогнозировал главный аналитик организации Кирилл Лапшин.

По данным союза, Россия импортировала из этой страны до 50% томатов и около 20% огурцов. В прошлом году из-за введенного эмбарго основными поставщиками томатов на российский рынок вместо нее стали Марокко (109 тыс. тонн) и Азербайджан (106 тыс. тонн). Лидеры по поставкам огурцов - Иран (44 тыс. тонн) и Белоруссия (38,5 тыс. тонн).

Если запрет на ввоз овощей из Турции будет продлен до 2020 года, то производство томатов в России может ежегодно расти на 17−20%, по огурцам темпы будут меньше, но сектор также продолжит динамично развиваться, уверен эксперт. Однако, чтобы минимизировать проблемы с реализацией урожая при насыщении рынка, одновременно с расширением производства овощей инвесторам стоит вводить мощности по их хранению, обращает внимание аналитик. Сейчас их дефицит в секторе оценивается на уровне 750 тыс. тонн.