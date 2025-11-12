Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Азербайджан и ВБ обсудили новый проект в сфере сельского хозяйства и орошения

    АПК
    • 12 ноября, 2025
    • 21:58
    Азербайджан и ВБ обсудили новый проект в сфере сельского хозяйства и орошения

    Первый заместитель министра финансов Азербайджана Анар Керимов встретился с находящейся с визитом в стране миссией Всемирного банка по сельскому хозяйству и продовольствию.

    Как сообщает Report, стороны обсудили текущее состояние и будущие направления сотрудничества в области сельского хозяйства и орошению, включая разработку, утверждение и механизмы реализации проекта "Конкурентоспособные, устойчивые сельскохозяйственные и оросительные услуги" (CRAIS). Было отмечено, что эта инициатива направлена на повышение производительности, устойчивости и конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Азербайджана с особым вниманием к приоритетным ирригационным схемам и мероприятиям.

    А.Керимов отметил, что модернизация аграрного сектора, повышение эффективности ирригационной инфраструктуры, внедрение сельскохозяйственных технологий, адаптированных к изменению климата, и усиление продовольственной безопасности являются основными приоритетами правительства.

    Член делегации Хольгер Край высоко оценил достижения Азербайджана в области развития сельского хозяйства и ирригационной инфраструктуры в последние годы, заявив, что проект CRAIS будет способствовать повышению устойчивости сельскохозяйственного сектора, поддержке экономической активности и занятости в сельской местности.

    На встрече также состоялся обмен мнениями о подготовке к реализации проекта, привлечении профильных специалистов, ускорении процессов технической подготовки и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

    Всемирный банк орошение земель проект сельское хозяйство
