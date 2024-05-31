Азербайджан и Казахстан заинтересованы в организации агробизнес-форумов

Азербайджан и Казахстан заинтересованы в организации совместных агробизнес-форумов для укрепления связей между бизнес-кругами двух стран.

Азербайджан и Казахстан заинтересованы в организации совместных агробизнес-форумов для укрепления связей между бизнес-кругами двух стран.

Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана, об этом говорилось на встрече министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова с послом Казахстана в Азербайджане Алимом Байелем.

Стороны также обсудили вопросы укрепления правовой договорной базы между Азербайджаном и Казахстаном в аграрной сфере, увеличения торгового оборота сельскохозяйственной и пищевой продукции, трансфера самых современных технологий в области сельского хозяйства, реализации практических программ в сфере научно-исследовательских и образовательных программ в аграрном секторе и пр.

Состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества между высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами, специализирующимися в аграрной сфере.