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Азербайджан и Казахстан заинтересованы в организации агробизнес-форумов

Азербайджан и Казахстан заинтересованы в организации агробизнес-форумов Азербайджан и Казахстан заинтересованы в организации совместных агробизнес-форумов для укрепления связей между бизнес-кругами двух стран.
АПК
31 мая 2024 г. 15:34
Азербайджан и Казахстан заинтересованы в организации агробизнес-форумов

Азербайджан и Казахстан заинтересованы в организации совместных агробизнес-форумов для укрепления связей между бизнес-кругами двух стран.

Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана, об этом говорилось на встрече министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова с послом Казахстана в Азербайджане Алимом Байелем.

Стороны также обсудили вопросы укрепления правовой договорной базы между Азербайджаном и Казахстаном в аграрной сфере, увеличения торгового оборота сельскохозяйственной и пищевой продукции, трансфера самых современных технологий в области сельского хозяйства, реализации практических программ в сфере научно-исследовательских и образовательных программ в аграрном секторе и пр.

Состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества между высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами, специализирующимися в аграрной сфере.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Kazakhstan show interest in organizing agribusiness forums
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qazaxıstan aqrobiznes forumlarının təşkilində maraqlıdır

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