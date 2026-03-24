Азербайджан и Италия подписали меморандум о сотрудничестве в аграрной сфере
АПК
- 24 марта, 2026
- 17:27
ОАО "Аграрные закупки и снабжение", итальянская фермерская организация Coldiretti и ассоциация Filiera Italia заключили меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз.
Меморандум подписан в Узбекистане в ходе встречи министра сельского хозяйства Азербайджана Меджнуна Мамедова с итальянским коллегой Франческо Лоллобриджида и президентом Итальянского торгового агентства (ITA) Маттео Дзоппасом.
Стороны договорились развивать сотрудничество в области устойчивого и экспортоориентированного сельского хозяйства, увеличивать товарооборот агропродукции, расширять связи между предпринимателями, обмениваться опытом в виноградарстве, животноводстве и молочном производстве.
