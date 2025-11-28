Азербайджан и Грузия обсудили совместный выход с агропродукцией на рынки третьих стран

Азербайджан и Грузия обсудили перспективы установления совместных торговых связей с третьими странами в аграрном секторе.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в рамках встречи министра сельского хозяйства Азербайджана Меджнуна Мамедова с председателем Аграрного комитета парламента Грузии Гелом Самхараули.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями об увеличении взаимного товарооборота сельскохозяйственной продукции, а также о расширении сотрудничества в аграрном секторе.

Отметим, что делегация во главе с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым с 26 ноября находится с официальным визитом в Грузии.

Согласно данным Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, в январе-октябре экспорт аграрной и агропромышленной продукции вырос за год на 19,1% и достиг 1,03 млрд долларов США.

На долю аграрной продукции приходится 769,7 млн долларов (рост на 27,5%), а агропромышленной - 260 млн долларов (спад на 0,34%).