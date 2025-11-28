İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan və Gürcüstan aqrar məhsullarla üçüncü ölkələrin bazarlarına birgə çıxışı müzakirə edib

    ASK
    28 noyabr, 2025
    13:15
    Azərbaycan və Gürcüstan aqrar məhsullarla üçüncü ölkələrin bazarlarına birgə çıxışı müzakirə edib

    Azərbaycan və Gürcüstan aqrar sektorda üçüncü ölkələrlə birgə ticarət əlaqələrinin qurulması perspektivlərini müzakirə edib.

    "Report"un məlumatına görə, müzakirələr Azərbaycanın kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədovun Gürcüstan parlamentinin Aqrar Komitəsinin sədri Gela Samxarauli ilə görüşü çərçivəsində baş tutub.

    Görüş zamanı tərəflər həmçinin kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin artırılması, eləcə də aqrar sektorda əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti noyabrın 26-dan Gürcüstanda rəsmi səfərdədir.

    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin məlumatlarına əsasən, yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanın aqrar və aqrar-sənaye məhsullarının ixracı 19,1 % artaraq 1,03 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    Aqrar məhsulların payına 769,7 milyon ABŞ dolları (27,5 % çox), aqrar-sənaye məhsullarının payına isə 260 milyon ABŞ dolları (0,34 % az) düşür.

    Азербайджан и Грузия обсудили совместный выход с агропродукцией на рынки третьих стран
    Azerbaijan, Georgia mull joint export of agricultural products to third-country markets

