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Азербайджан и Бразилия подписали Меморандум в сфере сельского хозяйства

Азербайджан и Бразилия подписали Меморандум в сфере сельского хозяйства Азербайджан и Бразилия подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства.
АПК
16 сентября 2024 г. 13:08
Азербайджан и Бразилия подписали Меморандум в сфере сельского хозяйства

Азербайджан и Бразилия подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства, призванный поспособствовать росту инвестиций и взаимной торговли.

Как передает Report, об этом сообщил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в соцсети "Х".

Соглашение подписали министр Меджнун Мамедов и министр сельского хозяйства, животноводства и продовольственного снабжения Бразилии Карлос Фаваро на полях заседания министров сельского хозяйства стран G20.

"Меморандум поспособствует еще большему расширению дружественных отношений между нашими странами. Соглашение предусматривает обмен научными и технологическими инновациями, экспертами, специалистами, создание совместных предприятий, наращивание инвестиций и другие формы сотрудничества. Верим, что подписанный меморандум внесет важный вклад в развитие межстрановой торговли и инвестиций в агробизнес", - написал министр.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Brazil sign landmark agriculture deal to boost trade
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Braziliya ilə kənd təsərrüfatı sahəsində Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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