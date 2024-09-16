Азербайджан и Бразилия подписали Меморандум в сфере сельского хозяйства

Азербайджан и Бразилия подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства.

Азербайджан и Бразилия подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства, призванный поспособствовать росту инвестиций и взаимной торговли.

Как передает Report, об этом сообщил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в соцсети "Х".

Соглашение подписали министр Меджнун Мамедов и министр сельского хозяйства, животноводства и продовольственного снабжения Бразилии Карлос Фаваро на полях заседания министров сельского хозяйства стран G20.

"Меморандум поспособствует еще большему расширению дружественных отношений между нашими странами. Соглашение предусматривает обмен научными и технологическими инновациями, экспертами, специалистами, создание совместных предприятий, наращивание инвестиций и другие формы сотрудничества. Верим, что подписанный меморандум внесет важный вклад в развитие межстрановой торговли и инвестиций в агробизнес", - написал министр.