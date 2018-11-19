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    Азербайджан и Беларусь планируют производить тракторы в Турции

    © Report

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Сборочное производство белорусско-азербайджанских тракторов в Турции планируется запустить в I квартале 2019 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил журналистам председатель наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода Ханлар Фатиев перед 11-м заседанием белорусско-азербайджанской межправительственной комиссии.

    Ханлар Фатиев отметил, что строительство завода по сборке белорусско-азербайджанских тракторов в Турции находится на завершающей стадии. "Планируем до конца первого квартала следующего года начать там первую сборку", - добавил он.

    Как сообщалось, проектная мощность, которая будет реализована на первом этапе, составляет до 2,5 тыс. единиц тракторов. На заводе планируется выпускать до 5 тыс. единиц тракторов. 

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