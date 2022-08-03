Ассоциация: В Азербайджане обилие фруктов и овощей на внутреннем рынке

В Азербайджане сейчас наблюдается обилие фруктовой и овощной продукции на внутреннем рынке, поэтому цены на них снизились.

В Азербайджане сейчас наблюдается обилие фруктовой и овощной продукции на внутреннем рынке, поэтому цены на них снизились.

Об этом Report сказал председатель Общественного объединения "Ассоциация производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана" Башир Гулиев.

Он отметил, что основной сезон фруктов и овощей уже закончился.

"В этом году из-за климатических условий сезон сбора урожая задержался на 10-15 дней. Поэтому в июне был небольшой дефицит фруктов и овощей. Но сейчас этой продукции много, поэтому цены снижаются. В настоящее время в стране идет сезон уборки картофеля. В Товузе сбор картофеля уже закончился, а в Газахе он только начался и продолжается".

B. Гулиев также коснулся экспорта фруктов и овощей из Азербайджана:

"Основной экспортный сезон односемянных фруктов завершен. Они были собраны и экспортированы. Оставшиеся в холодильных складах односемянные плоды будут экспортироваться в августе. Сезон томатов закончился в начале июля и снова начнется в конце октября. В настоящее время экспорта нет. В период экспорта у нас возникают большие проблемы в логистической цепочке. В этом году наши транспортные расходы удвоились. Если раньше транспортировка до Москвы обходилась нам в 2 тыс. долларов, то сейчас доходит до 4,5 тыс. долларов. Причина в том, что приходится менять траекторию перевозок из-за российско-украинской войны. К сожалению, это негативно сказывается на продажах, учитывая еще и то, что на рынке есть конкуренция с другими странами. В результате затраты производителя увеличиваются, а прибыль уменьшается".