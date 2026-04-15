Армандс Краузе: Поставки фруктов и овощей из Азербайджана в Латвию вполне реальны

Латвия заинтересована в импорте помидоров из Азербайджана.

Как передает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе на 9-м заседании Азербайджано-латвийской межправительственной комиссии.

По его словам, несмотря на логистические сложности, географическое расстояние не считается существенной проблемой:

"В настоящее время мы в основном завозим помидоры из Испании, точнее из региона Андалусия. Между тем это расстояние составляет примерно 3 900 километров. Расстояние же между Баку и Ригой около 3 200 километров. Это доказывает, что доставка высококачественных фруктов и овощей из Азербайджана в Латвию вполне реальна".

Министр подчеркнул, что азербайджанская продукция, прежде всего овощи и фрукты, отличается высоким качеством, и в перспективе возможен ее выход на латвийский рынок.

Краузе подчеркнул, что углубление сотрудничества в данной сфере может способствовать расширению аграрной торговли между двумя странами.