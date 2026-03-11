АПБА: В будущем все услуги будут предоставляться через единую электронную платформу

Основной целью Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) является обеспечение в ближайшем будущем предоставления всех услуг через единую платформу e-AQTA.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя АПБА Закия Мустафаева на общественных слушаниях на тему "Применение искусственного интеллекта в сельском хозяйстве: результаты и перспективы", проведенных в Комитете по аграрной политике Милли Меджлиса.

По ее словам, в последние годы возможности интеграции как с местными государственными структурами, так и с международными организациями значительно расширены: "В настоящее время Азербайджан успешно осуществляет обмен электронными фитосанитарными сертификатами посредством системы IPPC, к которой подключены 138 стран мира. В то же время, в целях упрощения процесса экспорта из нашей страны через электронную платформу TRACES Европейского союза уже получены 13 соответствующих разрешительных документов".

Она добавила, что применение искусственного интеллекта занимает особое место в цифровой стратегии АПБА: "Агентство рассматривает цифровую трансформацию не только как внедрение технического обновления, но и как переход процессов принятия решений к модели, основанной на данных. В этих рамках начат этап планирования по использованию возможностей искусственного интеллекта в таких направлениях, как импортный контроль, плановые проверки и "умная отчетность". Разработанная дорожная карта будет служить формированию прогнозирующих механизмов контроля и заблаговременному выявлению потенциальных рисков".