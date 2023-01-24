О нас

Эльхан Микаилов: АПБА тесно сотрудничает с Турцией в реализации проектов

Эльхан Микаилов: АПБА тесно сотрудничает с Турцией в реализации проектов "Мы ощущаем поддержку Турции в процессе приведения системы безопасности пищевых продуктов в Азербайджане в соответствие с международными стандартами".
АПК
24 января 2023 г. 12:29
Эльхан Микаилов: АПБА тесно сотрудничает с Турцией в реализации проектов

"Мы ощущаем поддержку Турции в процессе приведения системы безопасности пищевых продуктов в Азербайджане в соответствие с международными стандартами".

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель аппарата Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Эльхан Микаилов на региональном семинаре, организованном в Баку в рамках совместной деятельности представителей Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане и Турции.

Он отметил, что Агентство продовольственной безопасности тесно сотрудничает с Турцией в реализации проектов: "В целом, представители Агентства ежемесячно посещают Министерство сельского и лесного хозяйства Турции. Также к нам приезжают специалисты из Турции".

По словам Микаилова, в сфере продовольственной безопасности в Азербайджане был проведен ряд структурных реформ: "С момента своего создания Агентство продовольственной безопасности тесно сотрудничает с различными организациями ООН, в том числе с ФАО. В частности, мы сотрудничали с ФАО при подготовке Государственной программы продовольственной безопасности на 2019-2025 годы, которая включает реформы в области продовольственной безопасности. ФАО оказывала нам поддержку в изучении мирового опыта в этой сфере. В этот период были успешные проекты ФАО в области безопасности пищевых продуктов и здоровья животных".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке AFSA: Turkiye assisted Azerbaijan in adapting food safety system to international standards
Версия на азербайджанском языке AQTA: "Türkiyə Azərbaycana qida təhlükəsizliyi sisteminin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasında dəstək olub"

Самое важное

МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
24 января 2023 г. 11:34
Председатель: Разработка Концепции возвращения в Западный Азербайджан близится к завершению
Председатель: Разработка "Концепции возвращения в Западный Азербайджан" близится к завершению
24 января 2023 г. 11:25
МИД Азербайджана прокомментировал создание Советом ЕС миссии в Армении
МИД Азербайджана прокомментировал создание Советом ЕС миссии в Армении
24 января 2023 г. 09:38
Блинкен: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
Блинкен: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
23 января 2023 г. 23:36
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений
23 января 2023 г. 23:31
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
23 января 2023 г. 23:18
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
23 января 2023 г. 23:08
Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года
Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года
23 января 2023 г. 20:43
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
ФотоНа дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
23 января 2023 г. 15:14
В Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с послом Турции
ФотоВ Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с послом Турции
23 января 2023 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi