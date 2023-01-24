Эльхан Микаилов: АПБА тесно сотрудничает с Турцией в реализации проектов

"Мы ощущаем поддержку Турции в процессе приведения системы безопасности пищевых продуктов в Азербайджане в соответствие с международными стандартами".

"Мы ощущаем поддержку Турции в процессе приведения системы безопасности пищевых продуктов в Азербайджане в соответствие с международными стандартами".

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель аппарата Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Эльхан Микаилов на региональном семинаре, организованном в Баку в рамках совместной деятельности представителей Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане и Турции.

Он отметил, что Агентство продовольственной безопасности тесно сотрудничает с Турцией в реализации проектов: "В целом, представители Агентства ежемесячно посещают Министерство сельского и лесного хозяйства Турции. Также к нам приезжают специалисты из Турции".

По словам Микаилова, в сфере продовольственной безопасности в Азербайджане был проведен ряд структурных реформ: "С момента своего создания Агентство продовольственной безопасности тесно сотрудничает с различными организациями ООН, в том числе с ФАО. В частности, мы сотрудничали с ФАО при подготовке Государственной программы продовольственной безопасности на 2019-2025 годы, которая включает реформы в области продовольственной безопасности. ФАО оказывала нам поддержку в изучении мирового опыта в этой сфере. В этот период были успешные проекты ФАО в области безопасности пищевых продуктов и здоровья животных".