Аграрный сектор в Азербайджане вырос почти на 1%

В январе-сентябре текущего года в Азербайджане произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 10 млрд 418,5 млн манатов, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-сентябре текущего года в Азербайджане произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 10 млрд 418,5 млн манатов, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год стоимость произведенной в стране продукции растениеводства выросла на 0,3% - до 5 млрд 537,3 тыс. манатов, а стоимость продукции животноводства увеличилась на 1,4% - до 4 млрд 881,2 млн манатов.

За 9 месяцев было произведено 429 тыс. тонн мяса в живом весе, 1 млн 694,2 тыс. тонн молока, 1 млрд 755,8 млн яиц, 14,8 тыс. тонн шерсти, 239,4 тонны коконов. По сравнению с прошлым годом производство мяса увеличилось на 1%, молока - на 0,7%, яиц - на 5,6%, производство шерсти сократилось на 1,9%, коконов - на 32,9%.