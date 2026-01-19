Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Аграрный сектор в Азербайджане вырос на 1%

    В 2025 году в Азербайджане произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 14 млрд 189,5 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 0,9% больше по сравнению с 2024 годом.

    За прошлый год стоимость произведенной в стране продукции растениеводства увеличилась на 1,5% по сравнению с предыдущим годом и составила 6 млрд 748,5 млн манатов, а стоимость продукции животноводства - на 0,3%, до 7 млрд 441 млн манатов.

    В 2025 году в Азербайджане с полей собрано 3 млн 375,5 тыс. т зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу (на 3% больше по сравнению с 2024 годом), 1 млн 769,4 тыс. т овощей (-3,8%), 1 млн 394,4 тыс. т фруктов и ягод (+5,8%), 924,7 тыс. т картофеля (-0,3%), 459 тыс. т бахчевых культур (-6,4%), 363,2 тыс. т хлопка (+16,8%), 328,5 тыс. т сахарной свеклы (+13,2%), 210,9 тыс. т винограда (+2,8%).

    В прошлом году в стране произведено 659,2 тыс. т мяса в живом весе, 2 млн 305,9 тыс. т молока, 2 млрд 342,9 млн ед. яиц, 14,6 тыс. т шерсти, 186,6 т коконов. По сравнению с предыдущим годом производство яиц увеличилось на 1,8%, производство молока – на 0,3%, производство мяса осталось на том же уровне, производство шерсти сократилось на 1,3%, производство коконов – на 22,1%.

