İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Azərbaycanda aqrar sektor 1 % böyüyüb

    ASK
    • 19 yanvar, 2026
    • 14:23
    Azərbaycanda aqrar sektor 1 % böyüyüb

    2025-ci ildə Azərbaycanda 14 milyard 189,5 milyon manat dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 0,9 % çoxdur.

    Ötən il ölkədə istehsal olunmuş bitkiçilik məhsullarının dəyəri əvvəlki ilə nisbətən 1,5 % artaraq 6 milyard 748,5 milyon manat, heyvandarlıq məhsullarının dəyəri isə 0,3 % artaraq 7 milyard 441 milyon manat təşkil edib.

    2025-ci ildə Azərbaycanda qarğıdalı da daxil olmaqla tarlalardan 3 milyon 375,5 min ton və yaxud 2024-cü ilə nisbətən 3 % çox dənli və dənli paxlalı bitkilər, 1 milyon 769,4 min ton və yaxud 3,8 % az tərəvəz, 1 milyon 394,4 min ton və yaxud 5,8 % çox meyvə və giləmeyvə, 924,7 min ton və yaxud 0,3 % az kartof, 459 min ton və yaxud 6,4 % az bostan

    məhsulları, 363,2 min ton və yaxud 16,8 % çox pambıq, 328,5 min ton və yaxud 13,2 % çox şəkər çuğunduru, 210,9 min ton və yaxud 2,8 % çox üzüm, 31,8 min ton və yaxud 1,9 % çox günəbaxan, 8,4 min ton və yaxud 28,9 % çox tütün, 1,2 min ton və yaxud 12,7 % çox yaşıl çay yarpağı yığılıb.

    Ötən il ölkədə diri çəkidə 659,2 min ton ət, 2 milyon 305,9 min ton süd, 2 milyon 342,9 milyon ədəd yumurta, 14,6 min ton yun, 186,6 ton barama istehsal olunub. Əvvəlki illə müqayisədə yumurta istehsalı 1,8 %z, süd istehsalı 0,3 % artıb, ət istehsalı eyni səviyyədə qalıb, yun istehsalı 1,3 %, barama istehsalı 22,1 % azalıb.

    Azərbaycan aqrar bitki heyvandarlıq

    Son xəbərlər

    14:56

    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 1 %-dən çox artıb

    Energetika
    14:47

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 %-dən çox artıb

    İKT
    14:43

    Baş nazir: Tramp Qrenlandiyaya qarşı hərbi əməliyyatlar planlaşdırmır

    Digər ölkələr
    14:41
    Foto

    Azərbaycanla Malayziya fövqəladə hallarla mübarizədə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Daxili siyasət
    14:40

    Azərbaycan çempionatında 170-dək boksçu mübarizə aparacaq

    Fərdi
    14:39

    Ötən il Azərbaycanda neçə müəssisənin həddən artıq çirklənməyə səbəb olduğu açıqlanıb

    Ekologiya
    14:36

    Putinin xüsusi nümayəndəsi Davosda ABŞ nümayəndələri ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    14:35

    Məsud Pezeşkian ölkədə internetə məhdudiyyətin aradan qaldırılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    14:32

    Azərbaycanda elmi tədqiqatla məşğul olan mütəxəssislərin sayı açıqlanıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti