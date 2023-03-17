О нас

Аграрный сектор в Азербайджане вырос более чем на 3%

Аграрный сектор в Азербайджане вырос более чем на 3% В январе-феврале этого года в Азербайджане было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 895,6 млн манатов.
АПК
17 марта 2023 г. 13:07
Аграрный сектор в Азербайджане вырос более чем на 3%

В январе-феврале этого года в Азербайджане было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 895,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год стоимость продукции растениеводства, произведенной в стране, выросла на 1,9% - до 46,4 млн манатов, а стоимость продукции животноводства - на 3,4%, до 849,2 млн манатов.

За январь-февраль произведено 90,4 тыс. тонн мяса в живом весе, включая птицу, 322,3 тыс. тонн молока, 355,6 млн штук яиц, производство мяса увеличилось на 2,8%, молока - на 1,1%, яиц - на 16,1% по сравнению с годом ранее.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's agrarian sector grows by over 3%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aqrar sektor 3 %-dən çox böyüyüb

Экслюзивные новости

Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi