Аграрный сектор в Азербайджане вырос более чем на 3%

В январе-феврале этого года в Азербайджане было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 895,6 млн манатов.

В январе-феврале этого года в Азербайджане было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 895,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год стоимость продукции растениеводства, произведенной в стране, выросла на 1,9% - до 46,4 млн манатов, а стоимость продукции животноводства - на 3,4%, до 849,2 млн манатов.

За январь-февраль произведено 90,4 тыс. тонн мяса в живом весе, включая птицу, 322,3 тыс. тонн молока, 355,6 млн штук яиц, производство мяса увеличилось на 2,8%, молока - на 1,1%, яиц - на 16,1% по сравнению с годом ранее.