Аграрный сектор в Азербайджане незначительно вырос

В Азербайджане в январе этого года произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 582,6 млн манатов, что на 0,1% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

За минувший год стоимость произведенной в стране продукции растениеводства выросла на 5,6% и составила 32,8 млн манатов, а стоимость продукции животноводства снизилась на 0,3% до 549,8 млн манатов.

В прошлом месяце в стране произведено 47,5 тыс. тонн мяса в живом весе, 158,9 тыс. тонн молока, 182,8 млн штук яиц и 27,0 тыс. тонн овощей. По сравнению с годом ранее производство овощей выросло на 5,6%, производство мяса - на 0,4%, производство молока снизилось на 0,5%, производство яиц - на 5,7%.