Аграрный сектор в Азербайджане незначительно вырос
АПК
- 20 февраля, 2026
- 17:09
В Азербайджане в январе этого года произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 582,6 млн манатов, что на 0,1% больше, чем за тот же месяц прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
За минувший год стоимость произведенной в стране продукции растениеводства выросла на 5,6% и составила 32,8 млн манатов, а стоимость продукции животноводства снизилась на 0,3% до 549,8 млн манатов.
В прошлом месяце в стране произведено 47,5 тыс. тонн мяса в живом весе, 158,9 тыс. тонн молока, 182,8 млн штук яиц и 27,0 тыс. тонн овощей. По сравнению с годом ранее производство овощей выросло на 5,6%, производство мяса - на 0,4%, производство молока снизилось на 0,5%, производство яиц - на 5,7%.
Последние новости
17:59
В Азербайджане объединяются три структуры Государственного антимонопольного агентстваБизнес
17:57
В Азербайджане созданы новые бюджетные организацииФинансы
17:55
В Азербайджане производство в секторе ИКТ увеличилось на 10%ИКТ
17:50
В Афганистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5Другие страны
17:48
Дорин Жунгиету: Молдова рассматривает Азербайджан как потенциального партнера по поставкам СПГЭнергетика
17:45
Писториус: Германия продолжит помогать Украине и усиливать собственную обороноспособностьДругие страны
17:45
Президенты Азербайджана и Словении обменялись письмами - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
17:37
ОАЭ выдали Азербайджану обвиняемого в контрабанде на 1,7 млн манатовПроисшествия
17:36