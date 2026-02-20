Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Аграрный сектор в Азербайджане незначительно вырос

    АПК
    • 20 февраля, 2026
    • 17:09
    Аграрный сектор в Азербайджане незначительно вырос

    В Азербайджане в январе этого года произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 582,6 млн манатов, что на 0,1% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    За минувший год стоимость произведенной в стране продукции растениеводства выросла на 5,6% и составила 32,8 млн манатов, а стоимость продукции животноводства снизилась на 0,3% до 549,8 млн манатов.

    В прошлом месяце в стране произведено 47,5 тыс. тонн мяса в живом весе, 158,9 тыс. тонн молока, 182,8 млн штук яиц и 27,0 тыс. тонн овощей. По сравнению с годом ранее производство овощей выросло на 5,6%, производство мяса - на 0,4%, производство молока снизилось на 0,5%, производство яиц - на 5,7%.

    аграрный сектор производство Госкомстат
    Azərbaycanda aqrar sektor cüzi böyüyüb
