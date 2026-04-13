Аграрный сектор Азербайджана вырос на 1,1%

В Азербайджане в первом квартале 2026 года произведено сельхозпродукции на 1 млрд 717,6 млн манатов, что на 1,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Напомним, что в январе-марте этого года ВВП Азербайджана составил 29 млрд 703,2 млн манатов (на 0,3% меньше, чем годом ранее).

За минувший год нефтегазовый ВВП сократился на 1,2%, до 8 млрд 531,6 млн манатов, тогда как ненефтегазовый ВВП вырос на 0,2%, до 21 млрд 171,6 млн манатов.