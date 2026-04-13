Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Аграрный сектор Азербайджана вырос на 1,1%

    АПК
    • 13 апреля, 2026
    • 14:10
    Аграрный сектор Азербайджана вырос на 1,1%

    В Азербайджане в первом квартале 2026 года произведено сельхозпродукции на 1 млрд 717,6 млн манатов, что на 1,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

    Напомним, что в январе-марте этого года ВВП Азербайджана составил 29 млрд 703,2 млн манатов (на 0,3% меньше, чем годом ранее).

    За минувший год нефтегазовый ВВП сократился на 1,2%, до 8 млрд 531,6 млн манатов, тогда как ненефтегазовый ВВП вырос на 0,2%, до 21 млрд 171,6 млн манатов.

    Аграрный сектор Государственный комитет статистики
    Azərbaycanda aqrar sektor 1 % böyüyüb

