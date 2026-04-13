Аграрный сектор Азербайджана вырос на 1,1%
АПК
- 13 апреля, 2026
- 14:10
В Азербайджане в первом квартале 2026 года произведено сельхозпродукции на 1 млрд 717,6 млн манатов, что на 1,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
Напомним, что в январе-марте этого года ВВП Азербайджана составил 29 млрд 703,2 млн манатов (на 0,3% меньше, чем годом ранее).
За минувший год нефтегазовый ВВП сократился на 1,2%, до 8 млрд 531,6 млн манатов, тогда как ненефтегазовый ВВП вырос на 0,2%, до 21 млрд 171,6 млн манатов.
17:42
Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады ОрмузаДругие страны
17:39
Фото
Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проектыСоциальная защита
17:39
Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мираИндивидуальные
17:34
Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны ТрампаДругие страны
17:33
Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефтьДругие страны
17:33
Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%Финансы
17:31
Объем неработающих кредитов в банках Азербайджана увеличился на 16,4%Финансы
17:27
QazaqGaz стала оператором строительства Карачаганакского ГПЗ в КазахстанеЭнергетика
17:26