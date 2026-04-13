Azərbaycanda aqrar sektor 1 % böyüyüb
ASK
- 13 aprel, 2026
- 13:55
Bu ilin I rübdə Azərbaycanda 1 milyard 717,6 milyon manat dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə 1,1 % çoxdur.
Xatırladaq ki, yanvar-mart aylarında Azərbaycanda 29 milyard 703,2 milyon manatlıq ümumi daxil məhsul (ÜDM) istehsal olunub. Bu ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 0,3 % azdır.
O cümlədən, son 1 ildə ölkənin neft-qaz ÜDM-nin dəyəri 1,2 % azalaraq 8 milyard 531,6 milyon manata düşüb, qeyri-neft-qaz ÜDM-nin dəyəri isə 0,2 % artaraq 21 milyard 171,6 milyon manata çatıb.
16:58
AMB: Əhalinin borc yükü artıbMaliyyə
16:56
Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıbMaliyyə
16:51
Foto
Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunurDaxili siyasət
16:49
Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıbMaliyyə
16:49
"Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!Maliyyə
16:49
İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilibDigər ölkələr
16:48
Nigeriyada terrorçular hərbi bazaya hücum ediblərDigər ölkələr
16:46
Azərbaycan bankları ötən il 223 milyon manat qeyri-işlək krediti silibMaliyyə
16:43