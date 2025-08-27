Агентство ИКТ Азербайджана завершило 2024 год с убытком в 3,7 млн манатов

Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана завершило 2024 год с убытком в 3,74 млн манатов.

Как сообщает Report, в 2023 году чистые убытки агентства составили 864 тыс. манатов.

В 2024 году Агентство не имело доходов. При этом административные расходы в отчетном году составили 3,654 млн манатов (рост в 2 раза), остальное - прочие расходы.

На 1 января 2025 года активы Агентства составили 281 тыс. манатов (+40,5% за год). За отчетный период обязательства Агентства увеличились в 20,7 раза, достигнув 1,389 млн манатов, а дефицит капитала оценивается в 1,108 млн манатов.