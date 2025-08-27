    футбол "Карабах" Шуша футбол COP29

    Агентство ИКТ Азербайджана завершило 2024 год с убытком в 3,7 млн манатов

    АПК
    • 27 августа, 2025
    • 14:50
    Агентство ИКТ Азербайджана завершило 2024 год с убытком в 3,7 млн манатов

    Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана завершило 2024 год с убытком в 3,74 млн манатов.

    Как сообщает Report, в 2023 году чистые убытки агентства составили 864 тыс. манатов.

    В 2024 году Агентство не имело доходов. При этом административные расходы в отчетном году составили 3,654 млн манатов (рост в 2 раза), остальное - прочие расходы.

    На 1 января 2025 года активы Агентства составили 281 тыс. манатов (+40,5% за год). За отчетный период обязательства Агентства увеличились в 20,7 раза, достигнув 1,389 млн манатов, а дефицит капитала оценивается в 1,108 млн манатов.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyinin zərəri kəskin artıb

    Последние новости

    15:13

    В Сумгайыте горит хлебный цех

    Происшествия
    14:59

    ЕС согласится на требование Трампа снизить тарифы на европейские авто и товары

    Другие страны
    14:58

    В Азербайджане более 1 300 кандидатов прошли конкурсный отбор на должность учителя

    Наука и образование
    14:50

    Агентство ИКТ Азербайджана завершило 2024 год с убытком в 3,7 млн манатов

    АПК
    14:42
    Фото

    Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/4 финала

    Индивидуальные
    14:42

    Сезон рыбной ловли в Азербайджане откроется с 1 сентября

    АПК
    14:29
    Видео

    Группа азербайджанских СМИ побывала в представительстве страны при НАТО

    Внешняя политика
    14:26

    Доходы Азербайджана от экспресс-почты и курьерской доставки за последние 5 лет выросли в 4,5 раза 

    ИКТ
    14:14
    Фото

    Жителям села Хыдырлы вручены ключи от частных домов

    Внутренняя политика
    Лента новостей