Женевское плутовство Сержа Саргсяна - Армения не государство де-факто - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Позавчера в Женеве между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой государства Армении Сержом Саргсяном была проведена очередная встреча по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

По завершении встречи сопредседатели Минской группы ОБСЕ сделали заявление, что встреча прошла в конструктивной атмосфере: "Для интенсификации переговорного процесса президенты договорились принять меры и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности вдоль линии соприкосновения. Сопредседатели выразили удовлетворение непосредственными переговорами, случившимися после длительной паузы. Они всегда готовы работать со сторонами для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В качестве очередного шага сопредседатели в ближайшем будущем проведут рабочую встречу с министрами иностранных дел".

С. Саргсян, выйдя со встречи, отправился в посольство Армении в Швейцарии и встретился там с представителями армянской диаспоры. Высказанные им там идеи кардинально противоречили заявлению сопредседателей и, видимо, С. Саргсян научился придерживаться на встрече одной позиции, а вне ее – другой.

Он отметил, что конфликт может быть решен только после придания Нагорному Карабаху статуса вне Азербайджана: "У нас с Ильхамом Алиевым нет варианта по решению карабахской проблемы. Несколько минут назад завершилась встреча с президентом Азербайджана: по вариантам решения проблемы, скажем так, нет конкретной договоренности. Мы только пришли к решению принять меры для снижения напряженности, чтобы не было жертв. Безусловно, Ильхам Алиев, как и я, понимает сложность проблемы, но этой такой вопрос, что простого решения никогда не будет. Я хочу, чтобы все были уверены в одном: для нас невозможно решение, которое в том или ином значении может нарушить безопасность Карабаха. Для нас единственное решение, чтобы Карабах был вне пределов Азербайджана. Никогда ни один армянский руководитель не может принять и осуществить такое решение, и с этой целью мы сделаем все возможное, в то же время будем развивать Армению, усиливать ее с экономической точки зрения".

Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики - заведующий отделом Новруз Мамедов отметил, что С. Саргсян, как обычно, в своем амплуа: "К сожалению, С. Саргсян опять в своем амплуа. В присущей ему манере считает честью сорвать достигнутую во время переговоров договоренность. Было решено, что помимо согласованных пунктов, никаких заявлений не будет. Несмотря на обещание, он вновь не сдержал слово. Хоть постеснялся бы сопредседателей и представителя ОБСЕ. Видимо, намерение сорвать переговоры все еще при нем".

Однако он знает и пусть не забывает, что Нагорный Карабах был и останется неотъемлемой частью Азербайджана. План Саргсяна не осуществить ни ему, ни его приемникам. Сколько бы он не пресмыкался перед своими покровителями, его сон не станет явью. Наверное, его цель только в том, чтобы держать жителей Армении в постоянной тревоге и мучениях. Ну и пусть".

Нет сомнений, что такие спокойные разговоры С. Саргсян ведет из-за стоящих за его спиной сил. Он знает функцию государства, которым руководит. Этой страной пользуются как средством для запугивания наряду с Азербайджаном Грузии, Турции, Ирана и других стран на Ближнем Востоке. Даже основная причина сохранения Нагорного Карабаха под оккупацией – функция, выполняемая Арменией для России.

Проблема в том, что проживающие в мире армяне и сообщество все еще считают Армению государством. Правда, де-юре оно субъект международного права, однако де-факто, т.е. фактически является регионом под надзором России.

Обратим внимание на новые факты, доказывающие, что Армения не является государством в указанном нами значении:

Россия выделит Армении на закупку военной техники кредит в размере 100 млн долларов сроком на 20 лет под 3%. Это сумма будет потрачена в течение 2018-2022 годов.

Отметим, что в июне 2015 года между Россией и Арменией был подписан контракт на предоставление кредита в размере 200 млн долларов. Этот кредит был потрачен на приобретение Арменией у России вооружения. До конца текущего года завершится поставка купленного на этот кредит вооружения в Армению.

Российский эксперт, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев полагает, что за счет кредита этого года будут созданы совместные российско-армянские вооруженные войска. По его словам, баланс в военной сфере между Арменией и Азербайджаном был нарушен в прошлом году. Армения покупкой у России атакующего оружия усиливает свой военный потенциал, полагает эксперт.

Он сообщает, что недавно в Армению была поставлена радиолокационная система, в 2016 году - передан "Искандер".

В 2018 году Армения доведет военный бюджет до 518 млн долларов. Это по сравнению с 2017 годом на 17% больше. Из них 100 млн долларов выдаются авансом Россией в качестве "кредита".

Кроме того, 4 октября был принят новый регламент Объединенной группировки войск Вооруженных сил России и Армении. По регламенту, с согласия верховного главнокомандующего России верховный главнокомандующий Армении может в армии страны менять должностных лиц. В мирное время командующие армянской армии будут подчиняться верховному главнокомандующему страны. В условиях войны или агрессии - по решению верховных главнокомандующих двух стран командующему войсками Южного военного округа России.

Президент России Владимир Путин дал распоряжение о подписании достигнутого некоторое время назад соглашения о создании с Арменией Объединенной группировки войск.

Советник президента России Сергей Глазьев, сказав, что вступление Азербайджана в Евразийский экономический союз "зависит от Армении", еще раз подтвердил использование этой страны как средства.

Начальник Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности Анатолий Сидоров заявил, что в случае необходимости, организация поможет Армении.

Исходя из этих новостей можно сделать несколько предположений. Армянская армия полностью находится под контролем России. Государственные границы страны охраняет Россия. Верховный главнокомандующий этой страны не имеет права делать кадровые изменения среди высокопоставленных лиц армии без разрешения России.

Кремль вооружает Армению. На самом деле, эта страна - в целом военная база Москвы.

Россия выделяет материальные средства и для других трат в этой стране. Кремль только в прошлом году официально оказал Еревану материальную помощь в размере 37,3 млн долларов.

Армению используют как раздражитель для принуждения Азербайджана к вступлению в некоторые проекты на территории бывшего СССР. Один из них Евразийский экономический союз, второй – ОДКБ. Делаются заявления, будто вступление Азербайджана в эти проекты зависит от Еревана.

Официальный Баку же прав, считая бессмысленным, нелогичным находиться вместе с оккупантом в этих глупых организациях.

Не затягивая сути, хотим завершить материал одним вопросом. Армения не государство де-факто, а что тогда? Армения в руках России - элемент давления на соседние страны в регионе, на считающиеся союзниками страны, такие как Турция и Иран. В последние годы ее назначение уточняется еще больше.

Москва создает из Армении базу вооружения, говоря традиционно, "пороховую бочку".

Разве может нормальное государство положить глаз на земли соседа, играть главную роль в сохранении их под оккупацией, исполнять заказы других государств в регионе? Естественно, нет. Государства де-юре и де-факто так не поступают. Армения же создана для таких дел.