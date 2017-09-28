Заявление Трампа укрепит доллар

© AP/ Alex Brandon

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ После вчерашней речи президента США Дональда Трампа в связи с налоговой реформой доллар усилился, а процентные ставки выросли. Аналитическая группа Report отмечает, что Трамп, пообещавший в ходе предвыборной кампании снизить корпоративный налог с 35% до 15%, вчера объявил о его снижении до 20%. После этого заявления инвесторы начали продавать гособлигации США и скупать доллары. В результате, процентная ставка по 10-летним облигациям увеличилась на 8 пунктов и достигла максимума последних 8 недель – 2,317%. Индекс доллара вырос на 0,2%, до 93,5 пункта.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что доллар продолжит укрепляться на фоне налоговых реформ и роста вероятности повышения ставки Федрезервом в декабре. Ожидается, что курс основной пары евро/доллар к концу года снизится до 1,15 USD/EUR. Отметим, что сегодня будут опубликованы последние данные о темпах роста ВВП США во 2-м квартале. Аналитики прогнозируют этот показатель на уровне 3%. Если он окажется выше, процесс укрепления доллара может ускориться.