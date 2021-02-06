ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ = снижение трансфертов из Госнефтефонда в бюджет

Масштабные работы по восстановлению освобожденных от армянской оккупации земель Карабаха будут проводиться, в первую очередь, за счет госинвестиций

Цены на нефть на мировых рынках продолжают радовать экспортеров уже который день, несмотря на продолжающиеся по всему миру ограничительные меры из-за пандемии COVID-19. По мнению аналитиков Bloomberg, поддержку рынку оказало заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), в котором была подчеркнута важность незамедлительного ускорения балансировки нефтяного рынка.

Именно по итогам заседания JMMC 3 февраля было заявлено, распространение вакцин от пандемии коронавируса COVID-19 будет способствовать росту спроса на нефть, хотя конкретных прогнозов все еще делать трудно. В заявлении JMMC также был отмечен факт "существенной добровольной корректировки добычи" Саудовской Аравией, которая началась в феврале и продлится до конца марта. Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия планирует в феврале-марте дополнительно сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

Тем не менее, реакция рынка было более чем благосклонной - стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent побила годовой рекорд, по итогам пятницы достигнув отметки в 59,4 доллара США за баррель, а азербайджанская Azeri Light подорожала до 60,51 доллара США за баррель.

Тут напомним, что доходы госбюджета на 2021 год рассчитаны из цены на нефть в 40 долларов США за баррель. Между тем, Президент Азербайджана Ильхам Алиев прогнозировал, что цена на нефть на мировых рынках в 2021 году вряд ли будет ниже 50 долларов США за баррель. По его словам, благодаря такой разнице будет образован определенный профицит, который можно направить либо для снижения трансфертов из Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в госбюджет (12,2 млрд манатов в 2021 году), либо на проекты по восстановлению Карабаха.

Надо сказать, снижение трансфертов из ГНФАР уже не первый год в числе приоритетных задач правительства, на это нацелена и глобальная политика по усилению доли ненефтяного сектора в общих государственных доходах и в ВВП страны. И в этом направлении, как недавно отметил министр экономики Микаил Джаббаров, есть существенные подвижки: удельный вес ненефтяного сектора в ВВП Азербайджана в прошлом году превысил 70%, а удельный вес средств, собранных по ненефтегазовому сектору, в общих поступлениях достиг 76%, и это самый высокий показатель, зафиксированный до сих пор.

Объем трансфертов из ГНФАР в госбюджет действительно высок - с 2003 года по 1 января 2021 года общий объем отчислений в казну составил 112,1 млрд манатов и еще 12,2 млрд. манатов запланировано на этот год. Учитывая, что по объективным причинам активы Фонда хоть и стабильно растут, но уже не столь высокими темпами (на 0,6% в 2020 году), то меры по постепенному сокращению их расходов на нужды госбюджета действительно уже необходимы.

Тем более, что в документе "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева, также четко указано, что для поддержания стабильного уровня валютных резервов доля трансферта из Государственного нефтяного фонда в госбюджет должна постепенно сокращаться. Ведь одним из столпов устойчивости экономики страны к внешним воздействиям являются валютные резервы государства, а другим - упорядоченные заимствования.

Можно ли начать процесс сокращения трансфертов уже в этом году? Тут однозначного ответа дать сложно. И дело не только и не столько в неопределенности ситуации с карантинными мерами – процесс вакцинирования населения идет, но когда он достигнет того уровня, чтобы можно было говорить о полном снятии всех ограничений и запуске всех "шурупов и болтов" экономического колеса, пока не известно.

Конечно, пандемическая нагрузка на госбюджет Азербайджана уже не будет столь критичной, как в прошлом году, когда параметры пришлось пересматривать в сторону снижения. Кстати, исполнение бюджета все равно составило 96,1% при фактическом дефиците в 1,7 млрд манатов, но и это можно считать достаточно хорошим результатом, потому что изначально прогноз по дефициту был выше результата почти на 50%! Благодаря тому, что фискальные службы постарались и перевыполнили план поступлений, запланированный на 2020 год объем трансфертов из ГНФАР удалось не превысить. Ведь традиционно бюджетный дефицит также покрывается за счет вливаний из Фонда.

Но именно в этом году перед правительством стоит еще более важная задача – начать масштабные работы по восстановлению освобожденных от армянской оккупации земель Карабаха. И на первом этапе, естественно, государственные инвестиции в эти проекты должны преобладать, хотя бы потому, что приходится восстанавливать с нуля всю инфраструктуру, создавать необходимые условия для жизни и деятельности в будущем не только населения, но и субъектов предпринимательства, инвесторов, которые будут реализовывать уже более точечные проекты. Хватит ли на все это предусмотренных госбюджетом-2021 2,2 млрд манатов – вопрос на сегодня риторический. Ведь госструктуры, которые уже начали работать на освобожденных территориях, только уже на месте определяют объем и масштаб работ, составляют смету расходов. Это все происходит по мере разминирования земель, то есть шаг за шагом, поэтому на сегодня точную сумму пока назвать нереально.

Но в любом случае, как уже неоднократно указывалось экспертами не только местными, но и международными, проекты по возрождению Карабаха, несомненно, станут очень мощным импульсом для экономического развития Азербайджана, а точнее, именно его ненефтяного сектора. Поэтому обозначенные правительством цели увеличить ненефтяной экспорт в 2 раза к 2025 году, выглядят вполне реальными. Как указывал министр М.Джаббаров, рост поступлений от ненефтяного сектора в госбюджет будет способствовать реализации экономической модели, нацеленной на диверсификацию и формирование новой инвестиционной и бизнес-среды в стране.

Так что, даже если и не в этом году, но в следующем процесс снижения трансфертов из ГНФАР в госбюджет обязательно будет запущен. Главное, чтобы удалось избежать новых неприятных сюрпризов глобального уровня…

Эксперт Гулу Нуриев