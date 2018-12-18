Внимание участников финансового рынка приковано к Вашингтону - АНАЛИТИКА

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня начинается очередное заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Аналитическая группа Report сообщает, что ставка вновь будет пересмотрена на заседании, которое завершится завтра.

Напомним, что на заседании Комитета, состоявшемся 25-26 сентября, было принято решение увеличить ставку на 0,25 п.п, с 1,75-2% до 2-2,25%. Это третье по счету повышение ставки в этом году. По мнению экспертов, для ФРС нейтральной является ставка в размере 3%, при которой экономический рост в Соединенных Штатах остается стабильным. Поэтому ожидается, что в этот раз ставку поднимут еще как минимум на 0,25 процентных пункта, а к 2019 году она достигнет 3%.

Некоторые экономические показатели также следует рассмотреть для прогнозирования итогов сегодняшней встречи. Например, согласно официальной статистике, в ноябре этого года число занятого в несельскохозяйственных сферах населения США увеличилось на 161 тыс. человек, однако уровень безработицы в стране остался на прежнем уровне в 3,7%. В течение месяца динамика роста заработной платы оказалась ниже прогноза на 0,1 п.п. - 0,2%. Темпы роста зарплат в течение года не изменились, оставшись у отметки 3,1%.

В то же время в ноябре промышленное производство в США выросло на 0,6%, что на 0,3 п.п. выше прогноза. В течение месяца мировые рыночные цены на нефть и золото, которые зависят от курса доллара США, снизились, доходность государственных облигаций США упала, а доллар укрепился по отношению к евро и британскому фунту стерлингов.

То есть положение американской валюты достаточно стабильно, и все эти факторы формируют мысль о том, что ФРС не повысит учетную ставку на сегодняшнем заседании.