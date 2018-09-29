Визит Путина в Баку - звонкая оплеуха Армении - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Внутренняя и внешняя политика, военная, культурная и спортивная жизнь в Азербайджане кипела в августе и сентябре.

10 августа Азербайджан с официальным визитом посетил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, между странами был подписан целый ряд документов.

12 августа в Актау состоялся V Саммит глав государств прикаспийских стран, в ходе которой была подписана Конвенция о правовом статусе Каспия. Документ подписали президенты Азербайджана, Казахстана, России, Ирана и Туркменистана.

В ходе турне по Южному Кавказу 25 августа Азербайджан посетила канцлер Германии Ангела Меркель. В ходе визита были обсуждены двусторонние и региональные вопросы.

3 сентября президент Ильхам Алиев принял участие в VI Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, состоявшемся в городе Чолпон-Ата Республики Кыргызстан.

13 сентября Азербайджан посетил министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Сопредельные государства не скрыли своей обеспокоенности в связи с многодневным пребыванием главы оборонного ведомства Израиля в Азербайджане. Особо переполошилась и негодовала Армения, поскольку Либерман обделил вниманием "великую и многострадальную", и не счел нужным совершить визит в эту страну. Армянская пресса же кишела гневными статьями, в которых, однако, проскальзывали тревога и беспокойство.

15 сентября в Баку прошел торжественный парад по случаю 100-летия освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации. В параде приняли участие военнослужащие Азербайджана и Турции, а с почетных трибун за действом наблюдали президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

18 сентября Азербайджан посетил вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, проведя в рамках визита ряд встреч и обсудил энергетические вопросы.

20 сентября в нашей стране побывали заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер и председатель Парламентской Ассамблеи Североатлантического альянса Паоло Алли, обсудив на встречах с официальными лицами страны вопросы сотрудничества, а также региональные и мировые проблемы.

24 сентября Баку посетил президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

25-26 сентября первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева находилась с официальным визитом в Италии.

20-27 сентября в Баку состоялся Чемпионат мира по дзюдо. Последний день спортивных баталий с трибун наблюдали президенты Азербайджана, России и Монголии.

Отметим, что 27 сентября Азербайджан посетил президент России Владимир Путин, прибывший по приглашению главы азербайджанского государства, озвученному на Сочинской встрече 1 сентября.

Интенсивный характер встреч президентов Азербайджана и России говорит о высоком уровне двустороннего сотрудничества. Подтверждением тому являются торгово-экономические отношения между Баку и Москвой.

Напомним, что в ходе визита Ильхама Алиева в Сочи между Азербайджаном и Россией было подписано 16 соглашений в различных областях. В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос на 35%, составив 2,5 млрд долларов. 5 "дорожных карт" в различных областях экономического сотрудничества, утвержденных по итогам сочинских переговоров, позволят нарастить товарооборот и интенсифицировать интеграционные связи. Стоимость приобретенной у России военной продукции перевалила за 5 млрд долларов.

Развивается и двустороннее сотрудничество в сфере энергетики. Согласно договоренности, достигнутой по итогам сочинских переговоров, Россия и Азербайджан намерены заняться совместным изучением нефтяного и газового потенциала блока "Гошадаш" и северной части мелководья Абшеронского полуострова на азербайджанском участке дна Каспийского моря.

Россия представлена в экономике Азербайджана не только энергетическими компаниями "Газпром", ЛУКОЙЛ, "Tранснефть", но и автопромом – "КамАЗ", а также фармацевтическим предприятием "Р-Фарм".

Азербайджан активно борется с терроризмом, обширно сотрудничая в этом направлении с Россией. Азербайджано-российское сотрудничество вносит свой вклад и в борьбу с международным терроризмом. Обе страны взаимодействуют в антитеррористических операциях в Сирии.

Официальный Баку наращивает региональное сотрудничество. Наглядным тому подтверждением является трех- и четырехстороннее сотрудничество Азербайджана с Турцией, Россией, Ираном, Грузией и Пакистаном. С 2016 года проходит трехсторонний саммит Азербайджан-Россия-Иран, очередная встреча в этом формате состоится в конце этого года в Москве.

27 сентября в Центре Гейдара Алиева состоялось официальное открытие IX Азербайджано-российского межрегионального форума. В церемонии приняли участие Ильхам Алиев и Владимир Путин. Говоря о значимости форума, проводимого с 2010 года, Ильхам Алиев отметил регулярность встреч с президентом России: "Это – девятый форум, в следующем году будет юбилейный. Мы рады, что первый форум в 2010 году был проведен в Азербайджане и тем самым был дан толчок очень активному межрегиональному сотрудничеству. И то, как заполнен сегодня этот зал, вмещающий 1000 человек, говорит о том, какой большой интерес существует к работе этого форума".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что за истекшие 5 лет Владимир Путин четырежды совершал визиты в Азербайджан: "Должен отметить, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин за последние 5 лет в четвертый раз посещает Азербайджан. Я также регулярно совершаю визиты в Россию, и это также является ярким свидетельством нашего партнерства, дружественных и добрососедских отношений между нашими странами".

Уместно напомнить, что за четыре месяца текущего года президенты Азербайджана и России встречались четырежды.

Президент Ильхам Алиев отметил расширение двустороннего сотрудничества в экономической, торговой, социальной, культурной и гуманитарной областях: "За неполные 9 месяцев около 700 тысяч россиян посетили Азербайджан"”.

Обратив внимание на двустороннее сотрудничество в сфере культуры и гуманитарной области, президент Ильхам Алиев рассказал о предстоящем в следующем месяце в Баку Гуманитарном форуме под патронажем президентов Азербайджана и России: "Этот международный форум уже превратился в важнейшую глобальную площадку для обсуждения вопросов гуманитарного характера, межкультурного диалога, межконфессиональных отношений.

В Азербайджане действует 341 школа с обучением на русском языке, действуют 2 филиала ведущих российских вузов – МГУ и Медицинского университета имени Сеченова".

Ильхам Алиев отметил наличие прекрасного уровня двустороннего сотрудничества и хороших перспектив в банковской сфере, подчеркнув, что в Азербайджане уже действует один из крупнейших российских банков - ВТБ: "Кстати, Азербайджан является крупнейшим иностранным акционером этого банка. Также "Газпромбанк" профинансировал относительно недавно крупнейший промышленный проект Азербайджана стоимостью более 400 миллионов долларов. То есть, это все важные элементы нашего сотрудничества".

Владимир Путин также отметил высокий уровень двустороннего взаимодействия. В своем выступлении он поведал о расширении экономического сотрудничества с Азербайджаном: "Межрегиональные связи являются важнейшей составляющей наших межгосударственных отношений. С регионами Азербайджана тесно работают порядка 70 регионов Российской Федерации.

Лидерами здесь безусловно являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, но и Ставрополь, Краснодарский край, Астраханская, Нижегородская, Челябинская, Волгоградская, Саратовская, Свердловская области.

В целом, говоря об отношениях между Россией и Азербайджаном, хотел бы подчеркнуть, что отношения между нашими государствами, безусловно, выстраиваются на принципах добрососедства и взаимного уважения. Мы всегда ищем баланс интересов и находим его".

Приведя статистику, Путин отметил, что на азербайджанском рынке действуют порядка 700 компаний с российским участием: "Общий объем прямых российских инвестиций в республику составляет более полутора миллиардов долларов.

Большую помощь в налаживании взаимовыгодных бизнес-контактов оказывает и Российско-Азербайджанский деловой совет. Только в прошлом году он поддержал 42 совместных проекта на общую сумму около полумиллиарда долларов.

Успешно работают в Азербайджане российские энергетические корпорации, уже было сказано об этом. Компания "Роснефть" совместно с госкорпорацией Азербайджана в скором времени приступит к разведке и освоению нефтегазового месторождения "Гошадаш".

Около 4 миллиардов долларов инвестировала в энергетические проекты в Азербайджане ЛУКОЙЛ, о котором здесь тоже было сказано, а "Транснефть" – наша грядущая монополия по транспортировке нефти, – обеспечивает надежный транзит азербайджанской нефти на экспорт по нефтепроводу "Баку-Новороссийск"".

Встреча президентов Азербайджана и России подтверждает преимущество усиления регионального сотрудничества. Расширение двусторонних отношений скажется и на развитии межгосударственной безопасности, экономического, политического, социального и культурного взаимодействия. Несомненно, нормальные отношения между странами региона приковывают к себе интерес внерегиональных государств.

Также есть надежда на содействие России, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в освобождении оккупированных территорий Азербайджана. Развитию азербайджано-российских связей более остальных противится Армения.

Отметим, что официальный Ереван и, в частности, премьер-министр Никол Пашинян ожидали визита Владимира Путина в конце этого или в начале следующего года. Однако в отношении визита царит неопределенность, что беспокоит Армению. Это беспокойство ясно прослеживается на страницах армянских СМИ, полагающих, что Н.Пашинян боится кризиса армяно-российских взаимоотношений и не доверяет Путину. На наш взгляд, все это наглядно свидетельствует об уровне армяно-российских связей.

Откладывание визита Владимира Путина в Ереван на неопределенный срок говорит и о недоверии Москвы к Еревану. Видимо, Кремль недоволен ярым стремлением армянской диаспоры организовать встречу между Николом Пашиняном и президентом США Дональдом Трампом, ради которой они готовы неусыпно бдеть у ворот Белого Дома. Именно этим и продиктована неопределенность, возникшая в связи с визитом Путина в Ереван. Тем самым Кремль хочет показать Армении ее место. Визит российского президента в Баку является звонкой оплеухой армянскому правительству.

Неумелыми маневрами Пашинян так и не добился встречи с Дональдом Трампом, не сумел завлечь он в страну и В.Путина. Все это наносит серьезный морально-политический удар по нынешним армянским властям. Визит Путина в Армению мог быть расценен как поддержка Николу Пашиняну, чем в дальнейшем его соратники могли бы бравировать, нанеся удар своим пророссийским оппонентам в стране. Однако визит отсрочен на неопределенный срок, чему во многом способствовали вышеизложенные факторы. Вероятнее всего, он состоится уже после внеочередных парламентских выборов в Армении.

События показывают, что Азербайджан для Москвы является более надежным партнером. Взаимное сотрудничество между Азербайджаном и Россией придется на пользу не только двум странам, но и всему региону в целом. Углубление двустороннего взаимодействия, без сомнения, пролегает через освобождение оккупированных территорий Азербайджана.