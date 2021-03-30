В отношениях с Азербайджаном Германия выбрала… армянскую мафию

Сеанс синхронного «наезда» немецких мейнстрим-медиа на Азербайджан продолжается

Сеанс синхронного «наезда» немецких мейнстрим-медиа на Азербайджан продолжается. В воскресном выпуске авторитетной Frankfurter Allgemeine Zeitung от 28 марта, на 5-ой странице издания «азербайджанскому лоббизму» в Германии была посвящена ни мало ни много - целая полоса. В очередной раз был озвучен тезис о том, что якобы целая сеть немецких депутатов, причем, преимущественно из земли Баден-Вюртемберг, денно и нощно работала в интересах далекого Азербайджана – то ли за ложку черной икры, то ли за нефтедоллары и дорогие подарки. Правда, ни одно из утверждений ни по одному из предполагаемых депутатов-лоббистов пока еще не было доказано немецкими следственными органами, не говоря уже о наличии каких-либо судебных решений. Как резонно заявил почетный консул Азербайджана в Германии Отто Хаузер в своем интервью газете Stuttgarter Zeitung, для него крайне важно соблюдение «презумпции невиновности».

Как же в этом контексте не вспомнить о получившей в Германии широкий резонанс истории о тесных связях немецких политиков с армянской мафией. Напомним: в начале прошлого года криминальные сводки Германии пестрили сообщениями о преступных действиях выходцев из кавказских республик. Немецкая полиция уже много лет борется против кавказского «этнокриминала». При этом на востоке ФРГ все более прочные позиции занимает именно армянская мафия. В конце 2019 года дело уже начало принимать политический оборот - немецкие государственные телеканалы дали ясно понять, что спрут армянского криминала добрался уже и до депутатов Бундестага.

В январе прошлого года общественные телеканалы Германии сообщили о рейдах против подозреваемых в подделке документов предполагаемых членов армянской мафии в Эрфурте - столице земли Тюрингия. Чуть ранее, в региональные криминальные сводки попал инцидент с 36-летним армянским автохулиганом в том же городе. Когда полиция смогла остановить «беспредельщика», выяснилось , что речь идет о старом знакомом правоохранителей - мужчина является одним из лидеров армянской мафии в Эрфурте. Его криминальная история уходит в 2014 год, когда он сидел на скамье подсудимых за участие во всколыхнувшей всю Германию перестрелке перед казино в Эрфурте, в которой приняли участие 15 выходцев из Армении. В том резонансном деле «засветился» армяно-германский чемпион мира по боксу Каро Мурат. Немецкие следователи подозревали Мурата в участии в перестрелке перед игровым клубом, однако затем в посещении игрового клуба неожиданно признался его брат Коко Мурат. Но, как утверждает общественный телеканал ARD со ссылкой на оперативные данные следствия, мобильный телефон Каро Мурата и его личный автомобиль находились в тот день в районе перестрелки.

От внимания немецкой полиции не ускользнула и другая деталь: многие участники той перестрелки на протяжении нескольких лет пользовались мобильными телефонами, зарегистрированными на берлинскую компанию другого известного немецкого боксера, чемпиона армянского происхождения Артура Абрахама. Абрахам, помимо спортивной сферы, занимается также и риелторским бизнесом. На неоднократные запросы немецких журналистов о его связях с подозреваемыми Абрахам предпочел не отвечать. В документальном фильме «Exakt - die Story: Paten in Deutschland» первого общественного телеканала Германии ARD Абрахам характеризуется как одна из центральных фигур армянской мафии в Германии.

Торговля наркотиками, фальшивые деньги, манипуляции на спортивных тотализаторах, игорный бизнес, организация незаконной миграции, легализация «черного капитала» посредством подконтрольных риелторских компаний - вот лишь неполный список сфер интересов пустивших корни в Германии армянских криминальных групп. Параллельно, в лучших мафиозных традициях, они заводят тесные контакты среди немецких политиков.

Порочные связи в Бундестаге

По странному стечению обстоятельств, одним из наиболее активных лоббистов Армении в немецком Бундестаге является депутат именно из Тюрингии – Манфред Грунд (ХДС). Более того, Грунд является депутатом, избранным непосредственно от округа Айхсфельд - именно там произошла резонансная перестрелка в 2014 году. Дальше – больше: несколько лет назад парламентарий совершил незаконную поездку в Нагорный Карабах, а спустя короткое время после этого взял в свой штат армянского сотрудника по имени Андраник Асланян - также выходца из Нагорного Карабаха. Несмотря на то, что Асланян фигурирует в качестве «научного референта» депутата, он «по совместительству» является риелтором, директором компании «ELASE», на что особо обратило внимание немецкое общественное телевидение. Сделки по недвижимости компания Асланяна совершает в Лейпциге, где владеет домами и криминальный боксер Каро Мурат. Также Асланян был замечен в организации в Германии марафона по сбору денег для боевиков непризнанной «НКР» в 2016 году. Насколько «чисто» эти средства впоследствии распределялись, мы могли убедиться на примере дела «тушеночного генерала» Манвела Григоряна, да и по итогам разгромно проигранной Арменией войны 2020 года.

В документальном фильме телеканала ARD отдельное внимание уделяется и другому депутату от ХДС - Альберту Вайлеру. Точно также как и Манфред Грунд, он представляет в парламенте избирательный округ от Тюрингии. Вайлер возглавляет Германо-Армянский Форум и состоит в связях с Артуром Абрахамом и другими предполагаемыми членами армянской мафии. Немецкие СМИ отмечают, что среди учредителей Германо-Армянского Форума присутствуют также лица, чьи имена склоняются в деле об армянской мафии. При этом в офисе Вайлера числится сотрудница Алла Серобян – «невероятно», но тоже родом из Армении.

Таким образом, сразу два депутата Бундестага от ХДС из Тюрингии - главного региона базирования армянской мафии в Германии – держат в штате армянских сотрудников (или кураторов?), находятся в контакте с представителями армянского криминала, а также являются ярыми лоббистами Армении в немецком парламенте! Более того, оба народных избранника поддерживают тесные связи с послом Армении в ФРГ Ашотом Смбатяном - фигурой, которую СМИ и следователи напрямую связывают с армянской мафией. «Судя по конфиденциальному заключению, составленному в 2008 году федеральной разведывательной службой Германии, действующий посол республики Армения в Германии Ашот Смбатян еще десять лет назад подозревался в участии в незаконном переправлении беженцев через границу. В документе он даже обозначается как «вор в законе». (...) В 2005 году прокуратура вела против Смбатяна следствие по подозрению в отмывании денег», - сообщало немецкое издание Spiegel в ноябре 2018 года.

Несмотря на резонансные публикации в СМИ, депутаты от правящей партии Грунд и Вайлер так и не предоставили общественности объяснений о своих более чем подозрительных связях с армянским «воровским миром». Казалось бы, СМИ Германии должны были начать писать о якшающихся с армянской мафией депутатах, как они это делают сейчас в случае с благоволящими Азербайджану парламентариями. Но происходит нечто необъяснимое: словно по мановению волшебной палочки, дело быстро «замяли» в СМИ. Суды и журналисты вдруг вспомнили о «презумпции невиновности» и даже «деловой репутации» мафиозного посла Армении Ашота Смбатяна. То есть, ведущая европейская демократия попросту запретила своим журналистам писать о Смбатяне в контексте дела о мафии. Можно ли после этого поверить в беспристрастность немецкого государства и объективность немецких СМИ? После публикации совместного расследования Spiegel и MDR в ноябре 2018 года тема армянской мафии присутствовала в информационном поле Германии, однако не имела ровным образом никаких последствий для Манфреда Грунда, Альберта Вайлера и их армянских сотрудников. Расследование же немецкой криминальной полиции (BKA) под кодовым названием FATİL («Fight against thieves in law»), нацеленное на борьбу с армянскими преступными группировками, было приостановлено… из-за недостатка финансирования со стороны государства. Тут, как говорится, без комментариев - была бы политическая воля, а уж деньги у самой богатой страны Европы на одно расследование могли бы найтись.

Поставлять аппараты ИВЛ – плохо, а работать на армянскую мафию – хорошо?

Справедливости ради надо отметить, что в частных беседах некоторые немецкие эксперты и политологи не устают повторять, что в нынешней кампании про азербайджанский лоббизм вины официального Баку нет, да и фактор Карабаха в нынешней ситуации роли не играет. Проблема, якобы, кроется во внутренней немецкой политической кухне: этой осенью с политической сцены уйдет Ангела Меркель, и сейчас левый спектр в лице социалистов и зеленых, рвется к власти после 16 лет беспрерывного доминирования христианско-демократического союза (ХДС). Журналисты в Германии симпатизируют преимущественно этим политическим силам, и сегодня, дескать, Азербайджан – лишь средство во внутриполитической борьбе, но никак не цель кампании.

Однако здесь возникает вопрос, почему же в качестве «средства» не используется скандал с работой немецких депутатов из той же «нелюбимой» ХДС на армянскую мафию? Ведь это куда более пикантная история, нежели притянутая за уши статья про якобы «политически мотивированную» поставку аппаратов ИВЛ из Германии в Азербайджан, которая буквально сразу же была опровергнута как компанией-поставщиком, так и Министерством экономики ФРГ. Вот и пойми логику немецких СМИ: аппараты ИВЛ в Азербайджан посылать нельзя, а вот работать на армянскую мафию, промышляющую самым грязным, преступным бизнесом, можно.

Берлин подписался под уходом из региона?

В своих информационных нападках на Азербайджан и кампании по целенаправленному превращению его в «токсичную страну» для любых немецких политиков, вздумающих поддерживать Баку, Германия так и не ответила на центральный вопрос: какую же опасную или просто негативную для страны деятельность вела пресловутая «азербайджанская сеть» в Германии? В чем, например, был «грех» в буквальном смысле затравленной до смерти депутата Бундестага Карин Штренц, на днях скоропостижно скончавшейся от инфаркта? Даже сегодня, после ее смерти, в своих ядовито-язвительных публикациях немецкие СМИ продолжают плясать на ее костях. Между тем, Штренц была одной из немногих политиков, имевших смелость и харизму для того, чтобы открыто назвать Армению оккупантом и без «европейской политкорректности» прямо потребовать ее убраться с азербайджанских территорий. Видимо, этого ей так и не простили.

Но разве не сама Германия первой среди крупных европейских стран закрыла деятельность т.н. «посольства НКР» незадолго до начала 44-дневной войны Азербайджана против Армении? Берлин последовательно признавал территориальную целостность Азербайджана, но после начала войны в 2020 году самый непопулярный за всю немецкую историю глава МИД Хайко Маас сделал очень глупый дипломатический ход: он пригрозил Баку «пересмотреть нейтралитет Германии» в нагорно-карабахском конфликте в пользу Армении в случае, если азербайджанское наступление не будет немедленно остановлено. Как и следовало ожидать, Ильхам Алиев не остановил операцию азербайджанской армии по освобождению оккупированных территорий, несмотря на окрики из Берлина и других мировых столиц – ровно до тех пор, пока не вынудил армян капитулировать 10 ноября 2020 года.

В итоге в ноябре прошлого года политическая Европа, сделавшая ставку на консервацию конфликта и молчаливую поддержку армянской оккупации, оказалась выкинутой за борт новых кавказских реалий. И, если Парижу, с его жесткими проармянскими заносами во внешней политике, подобной судьбы избежать было сложно, то Берлин имел все шансы сохранить доверительные отношения с Баку и даже вывести их на новый уровень. Но, похоже, что Германия решила оставить висеть в воздухе протянутую руку дружбы Азербайджана и свести свою деятельность в регионе до абсолютного минимума. А это означает, что такие вопросы, как деятельность немецких фондов в нашей стране, активность в постконфликтном урегулировании, а также участие немецких компаний в восстановлении оккупированных территорий, автоматически снимаются с повестки – в пользу более дружественных стран, в том числе, и европейских.