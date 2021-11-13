Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе

Только неблагодарная собака может кусать своего хозяина, а именно это и сделал некий Норайр Мирзоян, бросив гранату на блокпосте российских миротворцев вблизи Шуши. А таких собак, как известно, нельзя оставлять в живых, так как укусив раз, она войдет во в

Только неблагодарная собака может кусать своего хозяина, а именно это и сделал некий Норайр Мирзоян, бросив гранату на блокпосте российских миротворцев вблизи Шуши. А таких собак, как известно, нельзя оставлять в живых, так как укусив раз, она войдет во вкус.

Но если с армянским терроризмом уже в принципе все понятно (этот народ уже столетие живет только с мыслями о терроре и массовых убийствах мирного населения), то не слишком понятно с какой стати российские миротворцы передали террориста Норайра Мирзояна армянской же стороне. Неужто миротворческий контингент так изолирован от соцсетей и не видит, что этот террорист уже признан героем в Армении? Или может миротворцы настолько трусливы, что испугались пустословия другого армянского террориста Ваагна Авагяна, пригрозившего бросить гранаты в сторону российских войск и российских посольств? И уж совсем не хочется думать, что миротворцы как раз сами и потворствуют таким терактам. Хотя если бы миротворцы полностью выполняли все обязательства, и дотошно проверили бы машину армянского террориста, то этого акта не случилось бы. Но видимо миротворцам более подручно принимать роды у беременных, возить воду, устанавливать памятники, в общем заниматься чем угодно, но только не исполнением своих обязанностей.

По всем нормам уголовного права, Норайр Мирзоян должен быть передан азербайджанскому правосудию. Террорист совершил преступление на территории Азербайджана, от его действий пострадали исключительно граждане Азербайджана. Так с какой стати, расследование теракта должна заниматься Армения? Только ли из-за гражданства террориста? При наличии добрососедских и правовых взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией можно было бы обеспечить участие армянских правоохранительных органов в расследовании. Но Армения все еще не желает заключения мирного договора с Азербайджаном, не хочет признать территориальную целостность. А значит преступника должен судить азербайджанский суд и весь срок заключения он должен провести именно в азербайджанской тюрьме. Впрочем, не думаю, что Мирзояну было бы слишком скучно в тюрьме, его там встретят несколько десятков армянских граждан, уже осужденных по обвинению в терроризме на территории Карабахского региона Азербайджана. И все они вместе могли бы годами подумать о своих преступных действиях, раскаяться в них и наконец вернуться к нормальной жизни.

Но пока что, выходом из положения могла бы стать антитеррористическая операция на части территории Азербайджана, где размещены российские миротворцы. Раз уж миротворцы сами не могут выполнить четвертый пункт трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, в которым четко говорится, что "миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил", то значит это должны выполнить азербайджанские контртеррористические силы.

А в умении азербайджанских войск выполнять международные соглашения, и даже резолюции ООН уж точно не стоит сомневаться. 44 дня Отечественной войны наглядно показали всему миру, как надо поступать с террористами и сепаратистами на своей родной земле.

Как говорится, можем повторить!