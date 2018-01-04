События в Иране - в преддверии новых политических процессов - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Акции протеста, происходящие в последнее время в Иране, отслеживаются и в Азербайджане. Основной тому причиной является соседство со страной, где они происходят, ведь в случае широкого размаха событий они могут нанести определенный ущерб безопасности соседних стран.

Во-вторых, в Иране проживают свыше 30 млн азербайджанцев. Происходящее там важно с точки зрения обеспечения прав наших соотечественников.

В-третьих, Иран – одна из ведущих стран Ближнего Востока. Таким образом, процессы в соседней стране могут вызвать серьезные волнения в близком к Азербайджану регионе .

Кроме того, Иран всесторонне сотрудничает и расширяет взаимодействия с Арменией, оккупировавшей территории Азербайджана. А это, в свою очередь, является фактором, препятствующим освобождению Нагорного Карабаха из-под оккупации. Поэтому происходящее в Иране крайне важно с точки зрения влияния на поведение страны-оккупанта.

В то же время, южный сосед Азербайджана – один из ведущих поставщиков нефти на мировом рынке. Таким образом, акции протеста в Иране обязательно скажутся на странах, добывающих и экспортирующих нефть.

Из-за ядерной программы в отношении Ирана уже более 20 лет введены экономические санкции. Совбез ООН принял в этой связи 3 резолюции. Непроизвольно, Азербайджан тоже был привлечен к международным санкциям. Поэтому введение в отношении Ирана новых санкций в связи с акциями протеста не соответствует интересам Азербайджана. В этой связи нашей стране могут быть интересны сущность заявлений протестующих, перспективы, итоги и пр. Кстати, первые акции протеста против экономической, внутренней и внешней политики Ирана прошли 28 декабря в городе Мешхед провинции Резеви Хорасан под лозунгом "Нет дороговизне!" по призыву, прозвучавшему в социальной сети "Телеграм", и охватили несколько городов, продолжившись до 2 января. В последние дни акций лозунги еще более ужесточились. Процессы постепенно обретают политический окрас, звучат лозунги против верховного руководителя страны, аятоллы Сейида Али Хаменеи.

Согласно официальным данным, в ходе акций погибли 2 человека, по неофициальным – 27 человек. Официальный Тегеран заявляет об аресте свыше 450 участников акций, которые вскоре предстанут перед судом. 3 января было объявлено о "завершении" акций протеста в Иране. Командир Корпуса стражей исламской революции генерал Мухаммад Али Джафари выступил с заявлением по этому поводу: "Наши враги должны знать, что военные угрозы или угрозы безопасности против Ирана будут пресечены. Мы можем заявить о поражении мятежников".

Аятолла Сейид Али Хаменеи, руководство и официальные лица Ирана обвинили в организации акций протеста Саудовскую Аравию, Израиль и США. Постпред Ирана в ООН Гуламали Хошру направил письмо генсеку структуры Антониу Гутерришу и в Совбез ООН, обвинив США во вмешательстве во внутренние дела Ирана. Он назвал "подстрекательскими" заявления президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса в Твиттере.

Дональд Трамп написал, что правительство США держит в центре внимания происходящее в Иране: "Наконец, народ Ирана восстал против этого дикого и коррумпированного режима. Деньги, по глупости выданные иранскому режиму экс-президентом США Бараком Обамой, были потрачены на террор, или осели в карманах правительственных чиновников. Сегодня население Ирана испытывает нехватку товаров повседневной необходимости, страдает от высокой инфляции и грубого нарушения прав человека".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, опровергнув обвинения, озвученные президентом Хасаном Рухани, заявил, что он "лжет". Глава правительства Израиля упрекнул европейские страны в молчании по поводу происходящего в Иране: "Иранский режим падет сегодня. Иранцы и израильтяне вновь станут добрыми друзьями".

Официальные лица Ирана на протяжении многих лет выступают с заявлениями по поводу вмешательства извне. Однако, к сожалению, не делается ничего для искоренения причины акций протеста и устранения создавших ее проблем.

Высказывания Трампа и Нетаньяху доказали, что события в Иране внимательно отслеживаются странами, которые Иран считает вражескими. Правда, были и те, кто раздул происходящее, заявив, что иранскому режиму пришел конец. Но в Иране царят серьезные социальные проблемы. В связи с большим вниманием, уделяемым событиям в Ираке, Сирии и Йемене, экономические реформы в стране приостановлены. В социальной среде застой, молодежь столкнулась с большими трудностями. Ограничения в использовании социальных сетей создают трудности в свободе выражения.

Санкции, снятые согласно договоренности, достигнутой 15 июля 2015 года, позволили Ирану вздохнуть. То, что Тегеран недооценил это, создало для него проблемы, первым проявлением которых стали акции протеста. Обвинения в организации акций извне могут считаться показателем силы иранского правительства. Независимо от отношения правительства и внешних сил, у южного соседа Азербайджана на протяжении почти 39 лет есть многочисленные проблемы, ожидающие своего решения. Длительное отсутствие реформ в стране, или незавершенность предполагавшихся процессов стали причиной дополнительной напряженности.

11 февраля этого года исполняется 39-я годовщина иранской революции. Пришедшие за это время к власти в Иране новые силы на протяжении 8 лет вели бесполезные войну, в том числе были вовлечены в ливано-израильское военное противостояние. Иранский режим защищал ядерную программу, был напрямую или опосредованно вовлечен в процессы, последовавшие после смены власти в Ираке, Сирии и Йемене. Правительство связало это с вопросами безопасности, оценив это как шаг, призванный защитить от нападок извне. Обеспечение потребностей населения было отодвинуто на задний план, что и привело к акциям протеста. Не исключено, что возникшими проблемами могут воспользоваться внешние силы, которые Иран причисляет к вражеским.

В Иране проходили акции протеста в 2009 году в преддверии и после президентских выборов. Тогда шла борьба между представителем внутриправительственной консервативной линии Махмудом Ахмадинежатом, выдвинувшим свою кандидатуру во второй раз, а также представителями внутриправительственной реформаторской линии - Мирхусейном Мусави, Мехди Кярруби и Мохсуном Рзаи. Основной кандидат реформаторов – Мирхусейн Мусави потерпел поражение. После этого по стране прокатились волны протеста, кандидаты-реформаторы были арестованы. Мусави и Кярруби до сих пор находятся под арестом или строгим контролем.

Акции, начавшиеся 28 декабря, могут быть расценены как продолжение этих процессов. Революция, состоявшаяся 39 лет назад, не достигла своей цели или достигла отчасти. Если в июне 2009 года желания протестующих были больше политическими, то лозунги последней акции в большинстве своем несут социальный посыл. Таким образом, около 40 лет власти Ирана не проводили реформ в связи с политическими, экономическими и социальными пожеланиями населения. Если подобная ситуация сохранится, или же будет направлена не на решение проблем, а на угрозы и давления, то вполне вероятна новая волна протестов. События лета 2009, зимы 2017 года являются преддверием политической среды, сложившейся в феврале 1979 года.