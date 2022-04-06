Шоу Пашиняна – деструктивная деятельность Армении в регионе

Власти Армении и группировка, прозванная оппозиционной, вновь пытаются ввести в заблуждение международную общественность. Об этом свидетельствует митинг, состоявшийся 5 апреля в Ереване. Напомним, что накануне в Ереване прошла акция с участием экс-прези

Власти Армении и группировка, прозванная оппозиционной, вновь пытаются ввести в заблуждение международную общественность. Об этом свидетельствует митинг, состоявшийся 5 апреля в Ереване.

Напомним, что накануне в Ереване прошла акция с участием экс-президента Армении Сержа Саргсяна. Митинг был организован в преддверии брюссельской встречи глав Азербайджана и Армении.

Некоторые средства массовой информации Армении уже попытались представить это “солидарностью” власти и оппозиции. Так чему же на самом деле служит театрализованное представление, разыгранное армянскими властями?! Очевидно, что власти этой страны тем самым пытаются представить армянское общество консолидированным, выступающим с единой позиции. Однако отсутствие на митинге экс-президентов Армении Левона Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна подтверждает иллюзорность стараний армянского агитпропа.

Обычно власти пресекают подобного рода акции оппозиции, но в этот раз никаких упреждающих мер принято не было. Напротив, власти страны выделили место для проведения митинга. Видимо, тем самым глава правительства пытается уклониться от выполнения своих обязательств по трехстороннему соглашению, выдавая все это за желание народа, и вновь демонстрируя приверженность подрывной, дестабилизирующей позиции в регионе. Митинг, санкционированный Пашиняном накануне встречи в Брюсселе, нагнетает напряженность.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен переговорил по телефону с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Осудив действия России в Украине, Блинкен призвал Азербайджан и Армению сохранять сдержанность, снизить напряженность и возобновить дипломатические переговоры.

Президент России Владимир Путин также провел телефонные переговоры с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном. На повестке была ситуация в регионе. Россия и США приветствуют встречу в Брюсселе. Однако митинг в Ереване 5 апреля бросает тень на искренность армянских властей. Наводит на подозрения участие в этом митинге кочаряновского блока “Хаястан”, Сержа Саргсяна и экс-директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна.

Политические идеологи и покровители Армении построили свое существование и будущее на так называемом “карабахском вопросе”. И вновь пытаются разыграть эту карту в надежде сорвать переговорный процесс и выгадать время. Однако затягивание времени не в пользу Армении, поскольку усугубляет ее зависимость от покровителей. Реваншистские попытки Армении выглядят совершенно неуместно. Гораздо более благоразумно было бы обсуждение вопросов делимитации и демаркации государственных границ, открытию коммуникаций, подписанию мирного договора. Однако Никол Пашинян предпочел очередной спектакль, чтобы отвлечь внимание от насущных проблем и отмахнуться от обязательств по трехсторонней договоренности.

Митинг 5 апреля – проявление агрессивной позиции Армении. Так и не сделав выводы из 44-дневной войны, создавшей новые реалии в регионе, Пашинян, как и его предшественники пытается предстать в образе «многострадального», но очевидно, что мир, уставший от неопределенности и конфликтов, вряд ли поведется на эти игры. Вместо того, чтобы свыкнуться с реальностью, армянские власти твердят о надуманной “гуманитарной катастрофе” в Карабахе. Как же допустили эту “катастрофу” российские миротворцы, временно дислоцированные на территории Азербайджана? Получается, что официальный Ереван не доверяет и российским миротворцам.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:

- Пашинян пытается использовать карабахский вопрос для повышения своего авторитета в стране;

- Премьер-министр Армении не в состоянии выполнить обещания в социальной и экономической сфере, и пытается направить общественное мнение в иное русло;

- Дабы не выполнять международные обязательства, глава правительства Армении пытается манипулировать "армянским народом";

- Пашинян хочет воспрепятствовать миру и безопасности на Южном Кавказе;

- Налицо попытки армянского истеблишмента в очередной раз разыграть «карабахскую карту».

Диалог важен и для укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией. К сожалению, позиция Армении и инициированный властями страны митинг этому отнюдь не способствуют…