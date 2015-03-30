​Эксперты: Кризис в Йемене ставит под удар безопасность транспортировки аравийских энергоресурсов - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Саудитам на фоне противостояний с йеменскими хуситами придется сдерживать еще и оппозиционно настроенных шиитов, проживающих в восточных регионах Саудовской Аравии и в Бахрейне, считают эксперты.

"Возможный приход хуситов к власти означает смену гарантий безопасности маршрутов транспортировки аравийских энергоресурсов, проходящих через узкие проливы возле йеменских берегов". Об этом заявил Report старший аналитик Центра изучения кризисного общества Сергей Балмасов.

По его словам, сегодня создается реальная угроза смены контролера энергопотоков энергоресурсов с Эр-Рияда на Тегеран.

"Однако действия Саудовской Аравии напротив срывают быструю смену власти в Йемене и рискуют погрузить его в новую многолетнюю войну по примеру той, что наблюдалась здесь во времена Насера", - подчеркнул он.

Наряду с этим эксперт отметил, что нестабильность в Йемене становится проблемой самих монархических режимов и Евросоюза.

"Учитывая географические особенности прохождения маршрутов танкеров, при необходимости йеменские повстанцы могут как минимум серьезно поднять мировые цены на нефть всего лишь их артиллерийскими обстрелами", - сказал он. С.Балмасов выразил мнение, что ситуация в Йемене в среднесрочной перспективе может стать причиной нестабильности на всем Аравийском полуострове. "Многомиллионный поток йеменских беженцев, с которыми в Саудовскую Аравию могут прибыть и боевики, может дополнительно ударить по стабильности государств Аравийского полуострова. Тем более, что у саудитов уже появились проблемы на северной границе с боевиками "Исламского государства", им приходится сдерживать выступления шиитов в своей важнейшей Восточной провинции и в Бахрейне", - сказал он.

Комментируя создание военно-политического союза среди арабских государств, политолог подчеркнул, что его в данном случае следовало бы называть "Саудовский арабский союз", который имеет антииранскую подоплеку, но реально нацелен на получение как такового лидерства в арабском мире.

"Как и все прочие объединения подобного рода, он не будет долговечным, поскольку деньги – не лучшее средство для долговременных коалиций, а дружить против одного врага хорошо, пока не начались серьезные издержки. Иными словами, недооценка собственных ресурсов и потенциала противника в условиях "особого" поведения внешних игроков может лишь ускорить эту катастрофу", - резюмировал эксперт.

Говоря об участии Ирана в восстании хуситов, политолог подчеркнул, что шиитское ополчение хуситов действительно является "естественным" союзником Ирана в Йемене, боеспособность которого иранские спецслужбы при помощи той же "Хизбаллы" выковывали все последние годы.

В свою очередь арабист Высшей школы экономики Леонид Исаев придерживается иного мнения. По его словам, нет ни одного доказательства того, что Иран так или иначе поставлял оружие в Йемен движению "Ансар Аллах", или его финансировал. Арабист отметил, что движение хуситов является сугубо региональным явлением.

"Зейдитское направление в шиизме, которое исповедуют хуситы, между прочим, зародилось именно в этом регионе, а не в Иране, когда туда из Медины по просьбе северно-йеменских племен переселился Имам Зейд для того, чтобы выполнять функцию некоторого посредника между ними. Зейдизм далеко не иранская креатура, а чисто йеменская идея, и всегда был присущ этому региону на протяжении всей северо-йеменской истории", - заявил эксперт.

Арабист отметил, что главная проблема Йемена кроется в том, что президент всегда должен уметь лавировать между различными этническими силами и племенами. "Мансур Хади попал в эту ловушку практически моментально, когда полностью встал на сторону Садыка Аль-Ахмара, который возглавлял к тому времени племенную конфедерацию Хашид. Как только Мансур Хади перешел на сторону Аль-Ахмара, то он тут же стал восприниматься другими политическими силами, как чужой, как человек, принадлежащий к клану Аль-Ахмар и выполнявший их политические заказы. Это привело к тому, что все ключевые политические вопросы, стоящие на повестке дня всеобщего национального диалога в Йемене, зашли в тупик", - подчеркнул он.