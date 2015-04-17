​Резолюция по "геноциду" нанесла серьезный удар имиджу Европейского парламента - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Принятая 15 апреля резолюция "О провозглашении 24-го апреля в Евросоюзе Днем памяти жертв геноцида армян" нанесла серьезный удар имиджу Европейского парламента.

Перед тем как выразить отношение к этому документу, хотелось бы внести ясность в понятие "геноцид" с точки зрения международного права.

Юридическое значение понятия "геноцид" определено Конвенцией "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", принятой резолюцией 260 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года и означает следующие действия с намерением полного или частичного уничтожения какой-либо национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой:

- убийство членов такой группы;

- причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;

- предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на ее полное или частичное физическое уничтожение;

- меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;

- насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.

Для преступления геноцида наличие особого намерения считается необходимым элементом...".

Следовательно, Османская империя не имела такого намерения как полное уничтожение армян и др. История доказывает, что османские султаны всегда относились с уважением к членам этой этнической группы с точки зрения как религиозного, так и национального меньшинства, назначали их на различные должности во дворце. Армяне участвовали в управлении государством.

События, представляемые армянами как "геноцид", происходили и во время Первой мировой войны. В то время шла война между двумя блоками. Армяне вели борьбу против блока, в который входила Османская империя, занимались шпионажем, поднимали мятежи. В этих условиях, несомненно, османский правитель должен был подавить мятежи с целью сохранения территориальной целостности государства и безопасности подданных, что он и делал.

Происходящие и последующие события подтверждают, что Османская империя не имела намерения уничтожить армян, в то время как, например, во время Второй мировой войны гитлеровская Германия имела намерение и цель полностью уничтожить евреев.

Таким образом, резолюция Европарламента с точки зрения международного права не имеет юридической силы. Из процедур парламента ясно, что этот документ не обязательный, а носит рекомендательный характер.

В таком случае, чему служит эта не имеющая юридической силы резолюция?

- Предупреждает возможности Турции развиваться, усиливаться и оказывать влияние на международную политику;

- Отвлекая Турцию подобными вопросами, препятствует ей стать демократической, сильной страной;

- Формирует дополнительный "аргумент" с целью воспрепятствовать Турции войти в Евросоюз;

- Наносит ущерб растущему авторитету Турции в регионе и мире;

- Препятствует Турции, как мусульманскому и тюркскому государству, оказывать влияние на мировую политику;

- Мстит за победу при Чанаккале, которую 100 лет назад одержала Османская империя над теми, кто использовал армян против османов и др.

Одной из главных целей резолюции является попытка вынудить Турцию восстановить связи с Арменией. Однако турецкое правительство неоднократно заявляло, что Турция не восстановит связи с Арменией, пока та не выведет свои войска с оккупированных территорий Азербайджана. Таким образом, этот документ препятствует освобождению Арменией оккупированных азербайджанских земель. Другими словами, в своеобразной манере поддерживает оккупанта.

Здесь мы хотели бы дать разъяснение. Ни для кого не секрет, что стабильность на Южном Кавказе, экономическое и демократическое развитие региона зависит от освобождения оккупированных территорий Азербайджана. Это заявляли и некоторые официальные лица Европы. Отсюда вытекает, что те, кто принял резолюцию, не хотят стабильности, экономического и демократического развития Южного Кавказа?!

Наконец, этот документ способствует усилению расистских, антитюркских, антиисламских настроений в Европе. Это подтверждает и тот факт, что в последние годы в ряде стран Евросоюза в парламент были избраны радикальные националисты. Они играют роль в формировании Европарламента.

Таким образом, подобные резолюции Европейского и других парламентов препятствуют созданию обстановки сотрудничества между сторонами, а также снижают доверие и уважение сторон к Европарламенту и другим государствам, принявшим эти документы.