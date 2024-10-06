COP29 может стать платформой для защиты прав колоний на фоне борьбы с изменением климата

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата всегда была направлена на решение глобальных экологических проблем и играла роль платформы для обсуждения вопросов изменения климата. Однако проведение этого мероприятия в Азербайджане привело

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата всегда была направлена на решение глобальных экологических проблем и играла роль платформы для обсуждения вопросов изменения климата. Однако проведение этого мероприятия в Азербайджане привело к политическому давлению на нашу страну. Под влиянием западных государств, в частности США, международные организации и СМИ продолжают распространять дезинформацию и ложные обвинения против Азербайджана.

Такого рода политизация COP29 представляет собой попытку отвлечь внимание от основных экологических проблем и подорвать репутацию Азербайджана на мировой арене. Именно США входят в число стран, наносящих наибольший ущерб окружающей среде. Это государство остается крупнейшим производителем нефти в мире и основным участником вооруженных конфликтов. Несмотря на это, Соединенные Штаты тратят минимальные ресурсы на борьбу с изменением климата, предпочитая направлять внимание общественности не на реальную экологическую деятельность, а на политические манипуляции. В то время как весь мир ожидает от США и развитых стран увеличения инвестиций в климатическую политику, Запад, наоборот, пытается отвлечь внимание от решения экологических проблем и использовать COP29 как инструмент давления на страны.

В таком случае в качестве одного из основных вопросов, которые потенциально могут быть вынесены на обсуждение в рамках COP29, следует рассматривать влияние военной промышленности на климат. По оценкам экспертов, на долю военной промышленности приходится порядка 6% глобальных выбросов, но реальная цифра может быть значительно выше. Из-за отсутствия прозрачности в этом вопросе многие страны, включая США, избегают обнародования информации об ущербе окружающей среде от своих военных операций. Западные страны продолжают вести несправедливые войны в разных частях мира, что приводит к значительным экологическим катастрофам. Войны уничтожают природные ресурсы, экосистемы и "вносят большой вклад" в глобальное потепление.

COP29 может сыграть важную роль в качестве платформы для обсуждения именно этого вопроса и повышения ответственности стран, производящих и экспортирующих оружие. Все эти нюансы могут стать объектом серьезных дискуссий на COP29, поскольку влияние войн на климат является одной из тем, которые наиболее часто остаются без внимания в международных дискуссиях. Кроме того, на COP29 может быть поднят вопрос о судьбе стран, чьи природные ресурсы эксплуатируются без учета экологических последствий на фоне неоколониализма западных стран, таких как США и Франция. В итоге COP29 может стать платформой для народов, продолжающих страдать от неоколониальной политики, и дать им возможность выдвинуть свои законные требования. Потому что многие бывшие колонии продолжают страдать от последствий упомянутой политической линии, которая негативно влияет на их природные ресурсы и климат.

Таким образом, на фоне попыток политизировать COP29 на повестку этого важного мероприятия могут быть вынесены вопросы касательно других глобальных проблем, в частности влияние неоколонизации, войн и военной промышленности на экологическую обстановку. Например, предметом обсуждения может стать статус заморских территорий Франции, где все еще продолжается эксплуатация природных ресурсов и нарушение прав местных народов.

Азербайджан, несмотря на сложную геополитическую ситуацию и постоянное давление со стороны западных стран, стремится внести реальный вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата. Страна уже внедряет чистые технологии и развивает возобновляемые источники энергии, что подчеркивает ее приверженность международным климатическим соглашениям. Азербайджан готов предлагать конструктивные решения и поддерживать диалог, который позволит более эффективно бороться с глобальными экологическими проблемами, устраняя политизацию этого важного вопроса.