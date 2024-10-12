"Перекресток мира" Пашиняна: Очередная экономическая авантюра для армянского народа - КОММЕНТАРИЙ

Геополитические события последних лет, такие как война России с Украиной и конфликты на Ближнем Востоке, ведут к пересмотру логистических маршрутов и изменению глобальной транспортной инфраструктуры. На этом фоне страны Южного Кавказа стремятся использова

Геополитические события последних лет, такие как война России с Украиной и конфликты на Ближнем Востоке, ведут к пересмотру логистических маршрутов и изменению глобальной транспортной инфраструктуры. На этом фоне страны Южного Кавказа стремятся использовать новые возможности для развития транзита. В частности, Азербайджан совместно с Турцией и государствами Центральной Азии активно работает над увеличением пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

Армения также, не желая оставаться в стороне, пытается найти свою нишу в транспортных проектах. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что инициатива “Перекресток мира” может принести стране десятки миллиардов долларов прибыли. Однако такие прогнозы выглядят завышенными, учитывая ограниченный транзитный потенциал страны. Даже при самом оптимистичном сценарии получение столь значительных доходов кажется маловероятным, то есть амбициозные заявления Пашиняна не имеют экономических оснований.

Согласно данным, в первой половине текущего года транзит грузов армянскими грузовиками через Грузию принес около 13 млн долларов США. За шесть месяцев через Грузию прошло 249,4 тысяч грузовиков, что принесло государственному бюджету 32,3 млн долларов США. Из них 99 760 грузовиков были армянскими, и плата за их транзит составила 12,97 млн долларов США. То есть за транзит каждого транспортного средства через территорию Грузии было выплачено 130 долларов США. Это подчеркивает, что даже при наличии постоянного транзитного потока экономические выгоды Армении остаются весьма скромными.

С 2021 года Грузия заработала примерно 73 млн долларов США на транзите армянских грузовиков. Иными словами, за три года Грузия не заработала и миллиарда долларов на транзите армянских грузовиков. Чтобы достичь предполагаемых Пашиняном миллиардных доходов, через Армению должно пройти около 77 миллионов грузовиков, что представляется нереалистичным.

При этом правительство Армении предполагает, что в первый год работы “Перекрестка мира” страна сможет обеспечить транзит 4,7 млн тонн грузов, а к 2050 году - 10 млн тонн. Если учесть, что грузовик в среднем перевозит около 10 тонн (в международной практике этот показатель составляет 15-20 тонн), за 26 лет по территории Армении проедет всего 26 млн грузовиков, что составляет лишь треть от необходимого для достижения даже 10 млрд долларов дохода.

Даже в самой Армении считают заявления Пашиняна утопией. Издание “Zham.am” отмечает, что проект “Перекресток мира”, выдвинутый Пашиняном, на самом деле является обманом, который со временем может вызвать раздражение у всех и страны региона примут коллективное решение наказать Армению за такой подход.

Отсутствие выхода к морю и слабая транспортная инфраструктура ставят Армению в невыгодное положение по сравнению с соседями. Реализация крупных транспортных проектов требует значительных инвестиций, которых в стране не наблюдается. Потенциальные инвесторы учитывают такие факторы, как инфраструктура, политическая стабильность и участие в региональных проектах. В отличие от своих соседей, таких как Азербайджан, Армения пока не является частью крупных региональных инициатив, что снижает ее привлекательность для капвложений.

Таким образом, амбициозные заявления армянского руководства имеют скорее политический, чем экономический характер. В то время как Азербайджан активно укрепляет свое положение на международной арене за счет крупных инфраструктурных проектов и интеграции в глобальные транспортные сети, Армения продолжает сталкиваться с серьезными ограничениями. Успех в изменяющемся ландшафте международных перевозок зависит от способности стран интегрироваться в существующие и новые логистические системы. Азербайджан, используя свои природные ресурсы и геополитическое положение, уже достиг значительных успехов и продолжает укреплять свои позиции.