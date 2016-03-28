​Report: Решения ФРС влияют на центробанки всех стран

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Заявления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о том, что курс доллара США по отношению к манату не зависит от решения Федеральной резервной системы, а формируется в зависимости от соотношения спроса и предложения на валютном рынке, экономически необоснованны.

Аналитическая группа Report отмечает, что заявления ФРС в 2014 году о возможном повышении ключевой ставки в США привели к укреплению доллара на мировом рынке и обесцениванию всех мировых валют. Так, курс пары USD/EUR с отметки 1,40 в мае 2014 года снизился на 25% и в марте 2015 года достиг 1,0456. Процесс укрепления доллара коснулся и азербайджанского маната и 21 февраля 2015 года ЦБА девальвировал манат на 34%.

По мнению аналитиков, укрепление доллара стало причиной обесценивания других активов. Именно через месяц после начала процесса укрепления доллара, с июня 2014 года цена на нефть начала падать и в декабре 2015 года достигла 36 долларов/баррель. ЦБА вновь вынужден был прибегнуть к девальвации и снизил манат по отношению к доллару на 48%. Оба решения стали результатом намерений ФРС повысить ключевую ставку.

"Повышение ключевой ставки приводит к росту спроса на доллар США, что, в свою очередь, становится причиной обесценивания других активов. Ослабевший в течение последних 15 лет доллар потерял свою привлекательность для инвесторов, которые направили свои средства на альтернативные активы. Сейчас ситуация изменилась в совершенно противоположную сторону. Инвесторы направили свои средства на менее рисковые государственные облигации США, доходность которых начала постепенно расти. Продажи инвесторами других активов и покупки ими долларовых облигаций еще больше усугубили кризис", - отмечают аналитики агентства.

Напомним, что по информации из ЦБА, спрос на иностранную валюту зависит от платежного баланса, то есть от объема ввозимой в страну и вывозимой из страны иностранной валюты: "Анализ ситуации показывает, что изменения курса в 2015 году оказывают сбалансированное воздействие на платежный баланс страны. Кроме того, отмечается, что мероприятия в направлении дедолларизации также являются важным фактором, влияющим на валютный спрос".

По мнению аналитиков Report, платежный баланс зависит от курса доллара на глобальных рынках, который, в свою очередь, влияет на нефтяные котировки. Оба фактора же связаны с решением ФРС.

Аналитическая группа Report отмечает, что вероятность роста ключевой ставки увеличивается по мере обнародования экономических показателей США: "До апрельского заседания ситуация на глобальных рынках останется стабильной. Потому что ФРС заявил, что повысит ключевую ставку в случае стабильности на глобальных рынках. Если на заседании примут решение о повышении ставки доллар укрепится, другие активы, нефть и, в частности, золото упадут в цене. Все это приведет к росту давления на манат".