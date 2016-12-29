Report: Основные события 2016 года - ОБЗОР

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Уходящий 2016 год был богат на различные события, оказавшие большое влияние на глобальную геополитику. Агентство Report подготовило ежегодную подборку основных из них.

Одним из значимых и, пожалуй, неожиданных по результату событий этого года стал референдум о выходе Великобритании из состава ЕС - так называемый "Brexit", как его окрестили в западных СМИ.

23 июня в Великобритании в ходе референдума победили сторонники выхода из ЕС, набрав 51,9% голосов. За то, чтобы остаться, проголосовал 48,1% населения.

Российский политолог Павел Клачков считает, что вокруг самой процедуры выхода Британии из ЕС продолжается достаточно ожесточенная борьба, которая носит как политический, так и информационно-психологический характер.

"Мы видим, что те силы в британском обществе и истеблишменте - консерваторы, которые настаивали на том, чтобы Британия осталась в союзе, не сдаются. Они прилагают определенные усилия в рамках своих полномочий, в том числе поднимают в британском парламенте любые вопросы с тем, чтобы затормозить процесс выхода", - заявил П.Клачков.

По его мнению, тенденция идет к тому, что Великобритания все-таки выйдет из состава ЕС: "Это неминуемо. Возможно ЕС посыпется, он уже не будет тем, чем он был раньше. Из Европы начнут потихоньку выходить. Идет переформатирование мира, наступает совершенно иной мировой порядок ".

Еще одним знаковым для мировой геополитики событием года, стали8 ноября, которые по сути определят основные направления внешней политики Штатов минимум на ближайшие 4 года. На выборах победу одержал кандидат от республиканской партии - Дональд Трамп, набрав большинство голосов Коллегии выборщиков. Эти выборы стали полной неожиданностью - Трамп победил вопреки прогнозам большинства американских экспертов и СМИ, которые прочили победу кандидату от демократов - экс-госсекретарю Хиллари Клинтон.

При этом азербайджанский эксперт Тофиг Аббасов считает, что победа Трампа была ожидаема. "Почему? Потому что геополитическая ситуация, которая воцарилась ныне, по многим аспектам и признакам повторила обстановку конца 70-х прошлого века. И тогда демократы во главе с Джимми Картером, допустив серию провалов на внешних рубежах, серьезно пошатнули позиции США на международном уровне. Американский избиратель не простил череду провалов демократам, и победу на выборах одержал Рональд Рейган, пообещав электорату более внятную политику, решение социальных и экономических неурядиц", - заявил Т.Аббасов.

По его словам, Трамп в некотором роде повторяет стилистику своего предшественника.

Т.Аббасов выразил мнение, что при Трампе внешняя политика США будет более расторопной, что позволит избежать явных провалов и компенсировать некоторые издержки, что стали следствием грубых ошибок администрации Обамы.

"Если в контексте позитивных изменений он еще и добьется некоторого снятия напряженности с трендов жесткого противостояния с Россией, Ираном, Кубой и другими странами, это позволит добиться некоторой разрядки, которая давно напрашивается в мире", - добавил политолог.

Террористические акты также в этом году, к сожалению, неоднократно сотрясали мир в разных частях света. До сих пор продолжаются конфликты в Ираке и Сирии, где столкнулись интересы различных стран, в том числе и сопредельных. И всполохи войны достигают в той или иной степени далеких стран, даже Европы. Так, в Пакистане в январе в результате атаки боевиков на местный вуз погибли 26 человек, в Стамбуле в июне этого года, в результате атаки террористов-смертников в аэропорту погибло 45 человек, или ранее в том же Стамбуле в январе на площади Султанахмет, когда в результате взрыва погибло 10 человек, в том числе туристы из Германии и Норвегии, или двойной теракт в Багдаде, ставший причиной смерти 292 человек. За этот год теракты не обошли и страны ЕС - в День взятия Бастилии террорист, въехавший на грузовике в толпу людей на набережной в Ницце, фура, въехавшая на рождественский базар в Берлине, в результате чего погибли 12 человек.

Востоковед Игорь Панкратенко считает, что в 2017 году подобная нарастающая тенденция числа терактов продолжится.

"И это связано не с активностью "Исламского государства", на мой взгляд, здесь зачастую больше франшизы, а иногда - и присвоение им в пропагандистских целях того, что сделали другие. А с тем, что сложившийся международный подход к этой проблеме порочен. Терроризм сегодня – это оружие бедных, лишенных надежды и перспектив, не видящих иной жизни кроме войны", - отмечает эксперт.

В контексте региона Ближнего Востока и Южного Кавказа, еще одним событием, потрясшим общественность, стала, произошедшая в ночь с 15 по 16 июля, когда часть турецких военных предприняла попытку совершить военный переворот в стране. Однако, благодаря поддержке народа власть осталась у законного президента и правительства Турции. Правительство Турции обвинило террористическую организацию FETÖ во главе с проживающим в США Фетхуллахом Гюленом.

Политолог Эльхан Шахиноглу считает, что попытка переворота проходила при непосредственной поддержке прогюленовских сил в турецкой армии.

"Результаты госпереворота до сих пор устраняются, потому что было арестовано большое количество людей. Отголоски переворота в Турции будут участвовать еще очень долго", - считает Шахиноглу.

По его словам, годами структура Гюлена внедрялась в государственные институты Турции, укрепляясь, пытаясь ослабить страну изнутри.

"Однако перед Турцией стоят и другие проблемы, в частности, борьба с терроризмом. Мы видим каждый день, что в Турции происходят взрывы. Движение FETÖ пытается использовать внешние силы для дестабилизации Турции. Думаю, что Турция, как сильное государство, сможет нейтрализовать угрозу в лице движения и сможет добиться успехов в борьбе с терроризмом", - подчеркнул Э.Шахиноглу.

Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт продолжает оставаться неурегулированным уже более 25 лет. И в этом году этот тлеюший конфликт вспыхнул в самом начале апреля - с 1 по 4 апреля на линии соприкосновения прошли активные столкновения сторон, известные как "апрельская война".

В результате этой войны азербайджанскими ВС были полностью освобождены высоты вокруг села Талыш, также под контроль азербайджанских войск перешла стратегически важная высота "Лалетепе", в направлении Физулинского района. Министерство также сообщило, что по итогам событий потери армянской стороны превысили 200 человек убитыми и более 500 ранеными.

Конфликтолог Евгений Михайлов считает, что итоги апрельского боевого столкновения показали, что Азербайджан готов к отвоевыванию своих территорий.

"Армия республики получила новейшее вооружение и умеет с ним работать", - заявил Е.Михайлов.

По его мнению, Россия постарается не допустить в будущем эскалации конфликта. "Усилия нашей страны не дали развернуться апрельским событиям в масштабное кровопролитие. Надеюсь, что уже в новом 2017 году, оккупированные районы Азербайджана будут возвращены мирным путем", - добавил эксперт.

Наверное, важным и значимым для Азербайджана в этом году можно посчитать и визит главы Римской Католической церкви Франциска в Баку в рамках своего турне по странам региона Южного Кавказа. Визит предыдущего Папы Римского Иоанна Павла II в Баку состоялся 14 лет назад - в 2002 году.

В ходе визита 2 октября Папа Римский встретился с рядом официальных лиц Азербайджана, а также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава Священного престола также выступил с мессой в местном католическом храме Пресвятой Девы Марии в Баку.

Политолог Ильгар Велизаде выразил мнение, что визит Папы Римского в Баку продемонстрировал наличие интересов между Азербайджаном и Священным престолом в различных областях, которые сегодня формируют повестку отношений двух стран.

"Данный визит показал, что усилия, которые в последнее время прилагал Азербайджан для реализации гуманитарных совместно с Ватиканом проектов, приносят реальные и конкретные плоды.

Что касается перспективы сотрудничества, очень важно отметить, что данный визит стал базой для развития отношений между Азербайджаном и Ватиканом, исходя из наработанных уже проектов. Наличие хороших отношений между Баку и Ватиканом позволит, как минимум, изменить позицию Священного Престола в сторону непредвзятости в контексте нагорно-карабахского урегулирования", - отметил эксперт.