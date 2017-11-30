Report: Чистая процентная маржа банковского сектора Азербайджана сужается

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Чистая процентная маржа, отражающая эффективность ключевых видов деятельности банковского сектора Азербайджана, сократилась на 0,75 процентных пункта по сравнению с прошлым годом и составила 6,42% в январе-октябре 2017 года.

Аналитическая группа Report отмечает, что чистая процентная маржа банковского сектора за тот же период прошлого года составила 7,17%.

Причиной сужения чистой процентной маржи стало сокращение кредитного портфеля банковского сектора после финансового кризиса и увеличение ставок депозитов в результате повышения учетной ставки Центробанком Азербайджана (ЦБА). В то же время банковский сектор не готов к финансовому кризису, поэтому пытается устранить финансовый дефицит, связанный с проблемными кредитами, предлагая высокие процентные ставки.

"В свете замедления экономики станет невозможным бизнес-кредитование под высокие процентные ставки. Рентабельность бизнес-структур продолжает снижаться, а это означает, что банковский сектор должен снизить процентные ставки. С другой стороны, ЦБА продолжает сохранять учетную ставку на высоком уровне. Это связано с высокой инфляцией в дополнение к девальвации. Подобная ситуация приведет к дальнейшему сокращению банковского сектора", - говорят аналитики.

Следует отметить, что по итогам трех кварталов 2017 года совокупный кредитный портфель банковского сектора по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 4 347,9 млн манатов или 25,9%, до 12 437,2 млн манатов.