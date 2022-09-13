Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном

Этой ночью была предотвращена очередная провокация со стороны подразделений вооруженных сил Армении. На этот раз на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы диверсионные группы вооруженных сил Ар

Этой ночью была предотвращена очередная провокация со стороны подразделений вооруженных сил Армении. На этот раз на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток, используя горный рельеф местности и имеющиеся ущелья, в различных направлениях осуществляли минирование территорий между позициями подразделений армии Азербайджана и дорог снабжения.

За последний месяц провокации вооруженных сил Армении в направлении Лачынского и Кельбаджарского районов государственной границы, обстрел позиций азербайджанской армии в этих районах из различных видов оружия приобрели интенсивный и систематический характер. Попытки проникновения разведывательно-диверсионных групп вооруженных сил Армении на территорию Азербайджана неоднократно выявлялись и пресекались благодаря бдительности наших военных. Все это наблюдается на фоне концентрации Арменией наступательных вооружений, тяжелой артиллерии и живой силы вдоль границ Азербайджана.

Этой ночью провокации приняли более широкий характер - некоторые позиции, укрытия и опорные пункты Азербайджанской Армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачынского районов подверглись интенсивному обстрелу подразделениями Вооруженных сил Армении в направлении населенных пунктов Басаркечяр, Истису, Гаракилься и Горус из оружия различного калибра, в том числе минометов. В результате есть потери среди личного состава, повреждена военная инфраструктура.

Несмотря на заявления высокопоставленных официальных лиц Армении, присутствие личного состава и боевой техники вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, и совместная деятельность с незаконными армянскими воинскими формированиями продолжаются.

Сегодня вечером вскрылась коварная деятельность этих воинских частей. В то время как Азербайджан проводит широкомасштабные и сложные гуманитарные работы по разминированию в Карабахе и Восточном Зангезуре, Армения преднамеренно устанавливает мины на территории Азербайджана.

Политическое и военное руководство Армении ведет себя лицемерно, заявляя, что ведется работа над мирным соглашением, а на деле намеренно нагнетает обстановку в регионе военными авантюрами, срывает переговоры по мирному соглашению, не выполняет свои обязательства по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, тормозит строительные проекты осуществляемые Азербайджаном в Карабахе и Восточном Зангезуре, и преследует цель ввести в заблуждение армянское население и международное сообщество. Все это еще раз наглядно показывает, что вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Аербайджанская армия, одержавшая победу в Отечественной войне, предприняла необходимые меры для предотвращения угроз территориальной целостности и суверенитету нашей страны со стороны Армении, пресекая последовательные провокации, осуществленные за последние два года. Как долго еще будут продолжаться эти провокации? Могут ли следующие подобные инциденты снова привести к эскалации широкомасштабной войны? Есть только один выход, чтобы исключить подобную возможность - с территории Азербайджана должны быть выведены все армянские военные, а также создана безопасная , так называемая "буферная зона" у границы Азербайджана . При этом Армению следует принудить к миру, потому что нельзя допустить реваншизма, который часто чувствуется в армянских СМИ. В противном случае провокации Армении продолжатся.